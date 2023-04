Ore contate, Vlahovic pronto a dare l’addio alla Juve: destinazione scelta

Dusan Vlahovic pare destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, con la dirigenza pronta ad ascoltare le offerte che si apprestano ad arrivare.

Si prospetta un’estate movimentata per l’attaccante serbo, che potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione. Su di lui sembrano aver messo gli occhi molti top club europei.

Il classe 2000, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota undici reti realizzate e quattro assist forniti in 35 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo, c’è anche il discorso legato alle plusvalenze, che potrebbero indurre lo stesso calciatore a chiedere la cessione. A tal proposito, un top club di Premier League sembra pronto a fare sul serio per portare l’ex attaccante viola in Inghilterra.

Il Tottenham ha deciso, via Kane: tutto su Vlahovic

Come detto, vista la stagione decisamente negativa, Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus alla riapertura del prossimo calciomercato estivo.

Sul bomber serbo sembra aver messo prepotentemente gli occhi il Tottenham, pronto a rivoluzionare l’attacco in estate. L’attaccante inglese Harry Kane, infatti, pare destinato a lasciare Londra, visto il contratto in scadenza nel giugno 2024 che il classe 1993 non sembra voler prolungare. Su di lui c’è il forte interesse del Manchester United, con il tecnico olandese Erik Ten Hag che lo reputa il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima stagione.

Gli Spurs per lasciarlo partire chiedono circa 100 milioni di euro, cifra alta ma non impossibile per le casse dei red devils. In caso la cessione di Harry Kane si concretizzasse, la dirigenza del Tottenham pare decisa a puntare tutto sul serbo classe 2000, che sembra molto attratto dall’idea di approdare in Premier League. La società inglese, infatti, investirebbe gran parte dei soldi ricavati dalla cessione del bomber inglese per convincere la vecchia signora a dare il definitivo via libera alla cessione di Dusan Vlahovic.

Si tratterebbe di una perdita importante per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, pronto a chiedere un grande sostituto per rinforzare il proprio reparto avanzato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Harry Kane pronto a salutare gli Spurs dopo più di un decennio. Per Dusan Vlahovic, l’approdo in Premier League potrebbe essere dietro l’angolo. Il Tottenham è pronto a fare sul serio.