Sergio Ramos fa esplodere Twitter: c’entra anche Elon Musk

Dura polemica social da parte del difensore del Paris Saint-Germain Sergio Ramos: il giocatore spagnolo ha attaccato anche Elon Musk.

Negli ultimi giorni il famoso social Twitter è stato del tutto rivoluzionato per quanto riguarda le altrettanto famose “spunte blu”. Che servivano per distinguere account ufficiali di persone famose, società e giornalisti da quelli falsi.

Il nuovo CEO di Twitter Elon Musk ha infatti deciso di rimuovere tutte le spunte blu, creando non poche polemiche. Addirittura cancellandola dal profilo twitter di sua Santità Papa Francesco. Nel merito di queste polemiche è entrato anche Sergio Ramos. Che ha pubblicato un tweet destinato a far rumore e dove c’entra anche lo stesso Elon Musk. Il difensore spagnolo non le ha mandate a dire al CEO di Twitter.

Sergio Ramos sbotta su Twitter: che attacco ad Elon Musk

La scelta di rimuovere tutte le spunte blu per poter guadagnare soldi facendo abbonare le persone a Twitter Blue da parte di Elon Musk è stata molto criticata ed alcuni volti celebri. In moltissimi hanno deciso di restare senza spunta blu piuttosto che pagare l’abbonamento. Ha invece mantenuto la spunta blu Sergio Ramos che, però, ha dimostrato la sua forte insoddisfazione non solo verso questa scelta. Ma anche verso lo stesso Elon Musk, attaccando il CEO di Twitter in un tweet. Il difensore del Paris Saint-Germain ha pubblicato quattro screenshot di tweet offensivi e minacciosi da lui ricevuti sul social dove gli è stata augurata anche la morte.

Nel suo tweet, Sergio Ramos ha taggato il CEO di Twitter invitandolo a lavorare per eliminare l’odio dal suo social. Una critica non troppo velata da parte del difensore spagnolo che accusa dunque Musk di pensare solo a far soldi anziché migliorare una piattaforma dove profili fake di haters si divertono a minacciare le persone e a spargere odio social tra gli utenti. Insomma, Elon Musk si è fatto l’ennesimo nemico da quando è divenuto il proprietario di Twitter ed il numero di persone scontente nei suoi confronti continua ad aumentare. Cosa che non preoccupa affatto Musk che forse, proprio come dice Sergio Ramos, è interessato solo a fare soldi e non a rendere Twitter un luogo vivibile dove poter twittare senza essere attaccati o ricevere addirittura auguri e minacce di morte.