Accettano offerta Milan: hanno già il sostituto

Il calciomercato del Milan può vedere una schiarita in vista dell’estate: la proposta di Maldini sta per essere accettata

Il successo sul Lecce è ormai alle spalle ed in casa Milan il target principale è già stato fissato: tra due settimane il primo round della super sfida contro l’Inter.

La semifinale d’andata di Champions League in un caldissimo derby della Madonnina dirà molto sulle ambizioni europee della squadra di Stefano Pioli. Che, quest’anno, ha vissuto di alti e bassi. In Serie A, infatti, i campioni d’Italia in carica hanno deluso lasciando in pochi mesi il passo al Napoli pronto a cucirsi sul petto il terzo tricolore della sua storia grazie all’abisso lasciato alle spalle. Il Milan, quindi, punterà a rientrare tra le prime quattro in campionato e non sarà semplice: la folta concorrenza ed alcuni big match in programma che equivalgono a veri propri scontri diretti – Roma, Lazio e Juventus in questo ordine – saranno ostacoli corposi da superare. Ma intanto il club di via Aldo Rossi ha già orientato le proprie attenzioni verso il futuro, con la sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023 che rischia di regalare non poche novità alla rosa dei rossoneri.

Milan, che colpo dai bianconeri: c’è il via libera

Secondo quanto viene riportato da ‘Footballinsider247.com’, il Newcastle avrebbe cambiato idea sulla cessione di uno dei grandi nomi seguiti da tempo dalla dirigenza milanista.

Si tratta del francese Allan Saint-Maximin, ala sinistra che sta facendo enorme fatica a trovare spazio coi ‘Magpies’. Il club inglese, dopo le prime resistenze, sarebbe entrato nell’ordine delle idee di dare il via libera alla partenza dell’ex Nizza, davanti ad una proposta che venga ritenuta congrua. Saint-Maximin, dal suo canto, vuole garanzie di un minutaggio superiore che in questo momento la società bianconera non può dargli. Il Newcastle, infatti, già a gennaio si è rinforzato con la firma di Anthony Gordon. Ennesimo segnale di come la pista rossonera per Saint-Maximin sia destinata ad entrare nel vivo da qui al termine dell’attuale stagione.

Il Milan deve fare i conti con l’intrigo legato al contratto di Leao, in scadenza nel 2024 e che potrebbe non venire rinnovato. Ed il giocatore dle Newcastle, per caratteristiche, potrebbe piazzarsi proprio su quella fascia per potenziare l’attacco milanista, con o senza Leao. Arriverebbero dunque buone notizie per Maldini e Massara direttamente dall’Inghilterra, con il nome di Saint-Maximin destinato a diventare rovente da giugno in poi. L’ala francese, in scadenza nel 2026, quest’anno ha collezionato 26 presenze con 1 solo gol e 5 assist vincenti all’attivo.