Cassano, altro che haters: ecco cosa gli fa perdere la testa

Gli haters per Cassano non sono un problema. Chi gli fa perdere davvero la testa è… sua moglie

L’ex calciatore sta diventando una celebrità anche ora, lontano dal prato verde, grazie alla nuova “televisione” che ha inventato insieme ad altri tre vecchi colleghi, ai tempi del campo.

L’ex calciatore di Roma e Real Madrid, in questo periodo, è molto in voga grazie alla sua partecipazione alla Bobo Tv, canale twitch creato da Christian Vieri che ha riportato sulla cresta dell’onda altri ex calciatori come Lele Adani e Nicola Ventola. I quattro, infatti, invitano spesso anche altri loro ex colleghi, come è stato per Alessandro Nesta, per dare una visione diversa del mondo del calcio. In particolare Antonio Cassano si è creato un personaggio virale su tutte le piattaforme, in particolare per quanto riguarda i video di Tik Tok.

La moglie Carolina Marcialis è molto seguita sui social, anche grazie alle sue imprese da pallanuotista. La moglie di Cassano si mostra sempre in gran forma, documentando i suoi allenamenti intensi e durissimi.

Carolina Marcialis, super foto su Instagram: fan impazziti

Carolina Marcialis pubblica spesso foto molto interessanti per i suoi fan. L’ultima, inserita fra le Stories di Instagram, ha creato un po’ di “scalpore” tra i suoi followers. Dopo la doccia, la bella Carolina si è immortalata con un’asciugamano intorno al collo che ha coperto il lato A.

Una foto che, come detto, inevitabilmente ha attirato l’attenzione dei suoi tanti followers. E chissà cosa ne pensa il buon Antonio, che non ha mai nascosto il forte amore che prova per sua moglie e per i suoi due bellissimi figli: Christopher (che gioca a calcio e sembra avere delle buonissime qualità) e Lionel (chiamato così in onore del suo idolo Messi).

I tre compongono una famiglia davvero stupenda, come si può vedere dalle tante foto pubblicate sia da Carolina che da Cassano, sbarcato sui social network da pochissimo tempo (ma è più attivo che mai con tante iniziative e format).

Nel frattempo Antonio continua il suo show sulla Bobo TV insieme ad Adani, Ventola e Vieri. Con quest’ultimo di recente ci sono stati diversi battibecchi (solo ed esclusivamente calcistici, niente di serio insomma), in particolar modo sul Milan e su Rafa Leao. Che, secondo Cassano, non è forte come si dice. Non è di questo avviso invece Bobo, che spende sempre parole di elogio per il fenomeno del Milan. I tifosi rossoneri non perdono occasione per prendere di mira il buon Antonio, ma gli haters per lui non sono un problema. Ci pensa la moglie a fargli… perdere la testa.