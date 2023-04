Clamoroso dietrofront: cambia tutto per Lukaku

Inattesa, clamorosa retromarcia! Cambia tutto per il gigante nerazzurro Romelu Lukaku. Ecco cosa sta succedendo

Nel calcio basta una partita sottotono per essere messi in discussione, analogamente un paio di prestazioni sopra la media sono sufficienti per riaccendere l’interesse sopito delle big d’Europa. Nel 31esimo turno di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi ha liquidato la pratica Empoli con un netto 3-0 in trasferta.

Un successo fondamentale in ottica Champions League e che porta la firma della rediviva “LuLa”, cioè la coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ritornata ai livelli dello scudetto conquistato con in panchina l’ex allenatore del Tottenham Antonio Conte.

Il gigante belga ha aperto le danze con una doppietta, i primi gol in azione in campionato da quello contro il Lecce ad agosto scorso, il “Toro” ha dato l’ultima “incornata” ai toscani arrotondando lo score finale sul 3-0. Ebbene, l’eco della prestazione di “Big Rom“, che sembra essersi finalmente messo alle spalle l’infortunio che ha condizionato gran parte della sua stagione, ha oltrepassato il canale de “La Manica”.

Colpo di scena Lukaku

Se esistesse un campionato delle deluse d’Europa, lo vincerebbe a mani basse il Chelsea. Nonostante i 600 milioni di sterline investiti dal neoproprietario Todd Boehly, i blues sono fuori da tutto, anche dalla prossima edizione della Champions League. Neanche il valzer della panchina, passata da Thomas Tuchel a Graham Potter fino all’attuale traghettatore Frank Lampard, leggenda del club e idolo del popolo blues, è servito a rimettere in carreggiata la stagione del Chelsea.

In estate, quindi, sarà inevitabilmente rivoluzione a Stamford Bridge che coinvolgerà anche la panchina. Il favorito per succedere a Potter, esonerato lo scorso 3 aprile e per il quale il Chelsea ha sborsato 25 milioni per liberarlo dal Brighton, è Mauricio Pochettino. Nonostante sia circolato anche il nome di Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco, per la dirigenza dei blues è proprio l’ex allenatore del Tottenham l’uomo giusto per riportare il titolo della Premier League a Stamford Bridge dove manca dal 2017.

Non solo. Mauricio Pochettino è considerato anche il tecnico in grado di rivitalizzare Romelu Lukaku che al suo ritorno al Chelsea la scorsa stagione non ha reso secondo le aspettative. Ebbene, alla luce delle sue ultime convincenti prestazioni, la dirigenza del Chelsea è orientata a concedere una nuova chance al gigante belga, in prestito all’Inter dai blues, riportandolo a Stamford Bridge per una clamorosa retromarcia. Infatti, fino a poco tempo fa non sembravano esserci dubbi sulla volontà del Chelsea di arrivare a un accordo economico con l’Inter per prolungare il prestito in nerazzurro di “Big Rom”. Ma, si sa, nel calcio tutto può cambiare dall’oggi al domani, anzi, da una partita all’altra.