Colpo Hazard: devono pagare solo il 30% dell’ingaggio

Gli ultimi rumors dalla Spagna rivelano che ormai Eden Hazard sta per lasciare il Real Madrid: il suo nuovo club pagherà un ingaggio ridotto.

Il Real Madrid sta puntando tutto sulle Coppe in questa stagione, dato che il primato del Barcellona in Liga sembra essere ormai consolidato. Quando mancano solo 7 giornate alla fine del campionato spagnolo il ritardo dei Blancos nei confronti della truppa di Xavi è di 11 punti e l’impressione è che difficilmente potrà accadere un clamoroso ribaltone in questo finale di stagione.

Diverso il discorso in Copa del Rey, dove il Real Madrid si giocherà la finale contro l’Osasuna, e soprattutto in Champions League, con le semifinali ormai alle porte. Nel penultimo atto della massima competizione europea la squadra allenata da Carlo Ancelotti se la vedrà con il Manchester City, in quella che in molti vedono come una finale anticipata. Il Real spera di conquistare la 17esima finale della sua storia: l’avversaria sarebbe un’italiana (Milan o Inter).

Tra i tanti giocatori su cui può contare Ancelotti in queste gare così importanti per il Real non sembra esserci Eden Hazard, che ha finora totalizzato solo 8 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno soltanto una rete in Champions. Qualche giorno fa lo stesso allenatore italiano ha fatto capire che il belga è ai margini della squadra: “Non parliamo molto. Non chiedo ai calciatori di venire a parlarmi, ma se loro vogliono o ne hanno bisogno io sono qui“, ha detto Ancelotti.

Hazard, il futuro è altrove: la sua prossima destinazione

Hazard ha un contratto con i Blancos fino al 2024 e il Real Madrid sta provando a piazzarlo già quest’anno in modo da evitare di perderlo a parametro zero. Per liberarsi del belga i vertici madridisti sarebbero disposti anche ad accollarsi buona parte del suo pesante ingaggio (circa 15 milioni di euro all’anno, ndr). Proprio in virtù di queste condizioni vantaggiose qualche pretendente sta bussando alla porta del Real per chiedere informazioni su Hazard.

Stando a quanto riportato su Twitter dal sito Futbol Total, tra le squadre maggiormente interessate a Hazard ci sarebbe l’Ajax, che vorrebbe portare il belga ad Amsterdam nella prossima stagione.

Tuttavia c’è da capire proprio il nodo ingaggio, dato che il club olandese non ha le risorse per pagare l’intero stipendio ad Hazard. La formula su cui stanno ragionando le parti è il prestito, con il Real Madrid che continuerebbe a pagare il 70% dell’ingaggio del giocatore. La trattativa è avviata.