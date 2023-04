Eleonora Goldoni, terapia col ghiaccio ma la temperatura sale alle stelle

L’ex calciatrice del Napoli Women Eleonora Goldoni è rimasta nel cuore dei tifosi: il video della crioterapia è da impazzire

Nei due anni in cui ha vestito la maglia del Napoli Women, Eleonora Goldoni è stata una delle beniamine azzurre. La prima stagione si è conclusa con la salvezza delle calciatrici partenopee, lo scorso anno purtroppo è arrivata la retrocessione in Serie B, nonostante le sue 5 reti in campionato in 19 presenze.

In estate si è trasferita al Sassuolo. Ma i tifosi della squadra napoletana non l’hanno mai dimenticata. E continuano a seguirla con affetto così come fanno moltissimi suoi altri ammiratori. Tra le calciatrici in attività, infatti, Eleonora unisce bravura e talento a un fascino davvero unico.

Eleonora Goldoni si confessa: “Giocatrice contro gli stereotipi”

27 anni, Eleonora è alla quarta stagione in Serie A. Dopo una lunga e fortunata esperienza in America nella squadra universitaria delle Lady Buccaneers, dove ha segnato gol a ripetizione, è tornata in Italia, dove ha vestito anche la maglia dell’Inter.

Eleonora ama profondamente il calcio, ma si batte contro gli stereotipi che ancora accompagnano la versione al femminile dello sport più seguito in Italia. Così si è raccontata in una recente intervista a Le Iene: “Non è solo uno sport da uomini, chi è rimasto indietro nel tempo dovrebbe aggiornarsi e venirci a vedere. In Italia però siamo ancora troppo poche, soltanto 34mila tesserate, abbiamo stipendi che ci bastano appena per sopravvivere. La gente si fa troppi viaggi mentali sulle calciatrici, è tutto assolutamente normale e bisogna combattere gli stereotipi legati al sesso e alle preferenze sessuali”.

Eleonora Goldoni si tiene in forma così: seduta di crioterapia, ma tutti non possono che guardare il costume

Eleonora ha un nutrito seguito di followers su Instagram (da oltre 463 mila followers). Come si può notare, la sua bellezza non può lasciare indifferenti. E risalta più che mai in uno dei suoi ultimi post, davvero strabiliante.

Come atleta, Eleonora ama tenersi in forma. E lo fa, come mostra ai fan, con una piscina fai da te per la crioterapia. Al momento dell’ingresso in acqua, possiamo ammirare il suo fisico sinuoso in costume, una visione che non lascia indifferenti e che attira like e messaggi d’amore. Applausi a scena aperta, la Goldoni è in formissima e si prepara al finale di stagione ma soprattutto all’estate nel migliore dei modi.