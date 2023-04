Elodie, Iannone e non solo: l’altra “relazione” che esalta i fan

Il momento d’oro di Elodie e Andrea Iannone è turbato da una nuova relazione cominciata dalla cantante romana: i fan sono rimasti senza parole

La storia è iniziata in sordina l’estate scorsa e non ci scommetteva nessuno, forse nemmeno loro. Intanto però Elodie e Andrea Iannone fanno ancora coppia fissa e hanno anche grandi progetti per il futuro. Ma la cantante romana non pensa solo a quello e adesso abbiamo le prove.

Un paio di mesi fa, ospite a Rtl 102,5, aveva confessato il suo sogno: “Magari pensi che è una giornata classica e invece arriva una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente”.

La cantante lanciata da Amici da qualche tempo ha lasciato la sua Roma per trasferirsi a Milano. Un modo per essere molto più vicina alla villa di Lugano che l’ex pilota della MotoGP aveva acquistato ai tempi in cui frequentava Belen Rodriguez. Solo il primo passo, perché l’intenzione è quella di andare presto a convivere.

Lo aveva detto chiaramente a Vanity Fair spiegando cosa le interessa di Iannone. Si piacciono a vicenda, ma hanno importato il loro rapporto in modo chiaro, senza creare false aspettative. In questi mesi lei è già andata a conoscere la famiglia di Andrea a Vasto, in Abruzzo.

Con Belen Rodriguez era finita perché lei aveva preferito ricominciare insieme a Stefano De Martino, anche se poi avevano rotto di nuovo prima di riconciliarsi. Idem con Giulia De Lellis, perché lei alla fine aveva scelto di riprovarci con Andrea Damante. Con Elodie è diverso e così, non a caso, anche domenica scorsa erano insieme a Monza per seguire la gara di Valentino Rossi nel Mondiale Endurace.

Elodie, Iannone e non solo: il progetto a sorpresa con Paola e Chiara ha sconvolto tutti

Ora però Elodie è pronta a cominciare un’altra “relazione” ed è un progetto che la vede molto coinvolta. Tutto è nato dopo il Festival di Sanremo 2023 al quale ha partecipato. Sul palco dell’Ariston c’erano pure Paola e Chiara, tornate a cantare insieme dopo 15 anni.

Il 12 maggio uscirà ‘Per sempre’, il nuovo attesissimo album delle sue sorelle milanesi che conterrà anche un paio di duetti. Uno è con Cosmo, ma l’altro è quello con Elodie che insieme a loro interpreterà ‘Festival’, ultimo grande successo del 2001. Entrambe le sorelle Iezzi hanno spiegato che non avrebbero potuto scegliere un’altra per farlo e sono felici di iniziare questa collaborazione con un’artista che stimano.

Ma quel giorno sarà doppiamente importante per Elodie. Per la prima volta infatti si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, già tutto esaurito da tempo. Cosa le manca quindi? Solo una proposta da parte di Iannone, ora che i tempi sembrano maturi.