Gli interisti ‘tremano’ per Dimarco: proposta choc all’Inter

L’Inter rischia di perdere uno dei punti di forza di questa stagione. In arrivo una proposta sconvolgente per Dimarco, che potrebbe approdare in una big europea nella prossima stagione.

L’uomo del momento in casa Inter rischia di diventare uno dei casi più spinosi del prossimo mercato. Non dovessero arrivare risultati a dir poco impronosticabili, come la vittoria della Champions League, è evidente che in casa nerazzurra sul mercato bisognerà continuare ad agire come negli ultimi anni.

Per rimettere in ordine i conti non mancheranno le cessioni importanti. E tra queste potrebbe esserci anche quella del jolly ex Verona, il match winner della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: Federico Dimarco. Su di lui ci sarebbe infatti il pressing fortissimo di una big europea, pronta a tentare l’Inter con una proposta irrinunciabile.

Da anni ormai uno dei terzini più importanti del nostro campionato, Dimarco è riuscito in queste ultime due stagioni a imporsi anche in un club di prima fascia come l’Inter. E ha acceso l’interesse delle più importanti squadre al mondo. Tra queste il Barcellona, alla ricerca di un laterale mancino in grado di assicurare un buon presente e un grande futuro alla squadra allenata da Xavi.

Nonostante la Liga ormai praticamente acquisita, il Barça non è stato convinto in questa stagione da Marcos Alonso. Che verrà piazzato al miglior offerente, magari anche in prestito. E non può ovviamente più fare affidamento su Jordi Alba, una leggenda del club ma ormai molto avanti con l’età (è un classe 1989). Per questo il club catalano avrebbe messo gli occhi su Dimarco, e sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta davvero lusinghiera sia per il calciatore che per i nerazzurri.

Dimarco, ci pensa il Barcellona: scambio alla pari

A rendere ancora più fattibile un’operazione che resta, comunque, complessa, sarebbero i rapporti molto stretti tra l’avvocato Ledure, da tempo intermediario per la Roc Nations, agenzia cui è legato tra gli altri anche lo stesso Dimarco, e il presidente azulgrana Joan Laporta. Anche per questo motivo i blaugrana avrebbero individuato nel laterale nerazzurro il rinforzo giusto per Xavi, e starebbero per presentare un’offerta molto importante.

Desideroso di liberarsi di Franck Kessie, che in questa prima stagione spagnola non ha convinto Xavi e che potrebbe diventare uno degli uomini mercato del club catalano in estate, il Barcellona avrebbe pensato di proporre ai nerazzurri uno scambio alla pari proprio con il terzino sinistro. Un’offerta che però difficilmente l’Inter potrebbe accettare.

Se è vero che l’ivoriano ex Milan piace, e non poco, alla squadra milanese, potrebbe arrivare in nerazzurro solo in un’operazione di scambio che possa prevedere come contropartita non Dimarco, bensì Brozovic, con tutta probabilità destinato a lasciare l’Inter dopo otto stagioni e mezzo. L’unico modo che il Barça ha, per poter convincere Marotta a far partire il terzino, è mettere sul piatto una proposta interamente cash. Possibilmente di quelle irrifiutabili, in linea con l’attuale valutazione che l’Inter fa del calciatore: non meno di 40 milioni di euro.