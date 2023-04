Il colpo dell’estate: l’Inter ha deciso

Il mercato è un tema centrale in casa Inter: uno degli obiettivi principali in vista dell’estate sarebbe già stato individuato.

I nerazzurri si preparano ad un finale di stagione incandescente, ma pensano già al domani. La dirigenza avrebbe già le idee chiare per gli acquisti.

Il finale di stagione dell’Inter si prospetta ricco di emozioni. I nerazzurri vogliono raggiungere il quarto posto, ma saranno anche impegnati nelle semifinali di Champions League contro il Milan e nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Ora, però, la testa è rivolta esclusivamente al prossimo impegno di campionato: la vittoria con la Juve è già alle spalle, il mirino è sulla Lazio. Questo turno metterà di fronte le milanesi alle romane in un doppio scontro diretto che potrebbe muovere in modo rilevante la classifica: una vittoria sarebbe molto importante. Intanto, però, si parla anche di calciomercato: ecco il grande obiettivo.

Inter, sfida alla big europea per l’obiettivo di mercato

Negli ultimi anni l’Inter ha dovuto far fronte ad alcune difficoltà economiche operando sul mercato. Per questo motivo, la dirigenza ha puntato spesso anche sui parametri zero: in estate sono arrivati Onana e Mkhitaryan, entrambi diventati due pedine fondamentali per Inzaghi.

In tal senso, però, la prossima sessione estiva sarà un’incognita: gli introiti provenienti dalla Champions League potrebbero dare una svolta, soprattutto se si dovesse arrivare alla finale. Per questo, dunque, non è da escludere un colpo ad effetto.

Gran parte della strategia, però, dipenderà dagli eventuali addii. Ci sono diverse situazioni in bilico fra scadenze di contratti (Dzeko, Gagliardini, D’Ambrosio e Handanovic), partenze certe (Skriniar) e prestiti (Bellanova, Acerbi e Lukaku). La rosa, dunque, potrebbe subire diversi cambiamenti, soprattutto se non si dovesse raggiungere la qualificazione alle prossima Champions. Ad ogni modo, la dirigenza avrebbe già individuato un importante obiettivo: Musah.

Il giocatore del Valencia è nel mirino dei nerazzurri, che avevano pensato a lui già a gennaio. Questa pista potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovesse partire un altro centrocampista oltre a Gagliardini, con Brozovic nello specifico che non sembra più insostituibile come un tempo. Per lo statunitense, però, c’è una concorrenza da battere: secondo Fichajes, infatti, ci sarebbe anche il Liverpool sulle sue tracce. I Reds cambieranno fortemente la loro linea mediana e, di conseguenza, Musah sarebbe diventato un obiettivo concreto.

Il club spagnolo non lascerà partire molto facilmente il classe 2002, soprattutto se dovesse raggiungere la tanto sperata salvezza. Dopo un periodo molto complicato, i Blanquinegres sono riusciti ad abbandonare le ultime posizioni in Liga: attualmente sono sedicesimi, ma la zona retrocessione è ancora molto vicina: solo 2 i punti di vantaggio dal Getafe. Dal finale di campionato dipenderà una fetta del futuro di Musah: Inter e Liverpool osservano con interesse.