La Juve anticipa tutti: colpo dall’Empoli e primo rinforzo

La Juventus, oltre a preparare un finale di stagione che si preannuncia intenso tra campionato ed Europa League, inizia a programmare le strategie per il futuro.

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, Massimiliano Allegri si trova a dover preparare un finale di stagione comunque impegnativo tra campionato ed Europa League. La società, invece, è già al lavoro per programmare la prossima stagione.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico. Tra questi troviamo Di Maria e Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Per quanto riguarda i possibili acquisti, invece, la vecchia signora pare aver individuato in un calciatore dell’Empoli l’obiettivo principale per rinforzare il proprio reparto arretrato.

La Juventus pronta a piazzare il colpo: vicino Fabiano Parisi

Come detto, nonostante un finale di stagione impegnativo e i problemi per le questioni extra campo, la Juventus è molto attiva per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Con gli addii praticamente certi di Alex Sandro e Juan Cuadrado che vedranno scadere il proprio contratto a giugno, e con il futuro di Leonardo Bonucci incerto, la vecchia signora ha intenzione di rinforzare il reparto difensivo. Il calciatore che pare vicino ad approdare a Torino è Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell’Empoli. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione in Toscana, che lo vede a quota due reti realizzate ed un assist fornito in 29 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi della vecchia signora, che lo ha individuato come obiettivo principale per l’estate.

Il classe 2000 vedrà scadere il proprio contratto con l’Empoli nel 2025 e, per questo motivo, il presidente Corsi è pronto a chiedere cifre importanti per lasciarlo partire. La Juventus, vista anche la giovane età del calciatore, pare intenzionata ad investire soldi importanti per consegnare a Massimiliano Allegri un terzino dal grande futuro. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Fabiano Parisi pronto a salutare l’Empoli dopo tre anni dal suo arrivo. La Juventus potrebbe presto abbracciare il primo acquisto della prossima stagione.