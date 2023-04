Mourinho sgambetta l’Inter: che tradimento

La Roma si appresta ad affrontare un finale di stagione che si preannuncia infuocato, con la dirigenza che invece è al lavoro per la prossima stagione.

Con il piazzamento alla prossima Champions League da conquistare, e con una semifinale di Europa League da disputare, la Roma sembra comunque pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

Oltre al capitolo attacco, con Tammy Abraham e Andrea Belotti che potrebbero lasciare la capitale al termine della stagione, un altro reparto che la dirigenza giallorossa intende rinforzare è la difesa, che, nonostante l’imminente rinnovo di Chris Smalling, ha bisogno di rinforzi importanti. A tal proposito, la società capitolina sembra aver già individuato l’obiettivo da provare a regalare a José Mourinho alla riapertura del calciomercato estivo.

La Roma sfida l’Inter: obiettivo Umtiti del Barcellona

Come detto, nonostante il rinnovo sempre più vicino di Chris Smalling, la Roma ha la necessità di rinforzare il proprio reparto arretrato nel prossimo calciomercato estivo.

Il profilo che può fare al caso dei giallorossi è Samuel Umtiti, francese classe 1993 del Barcellona oggi in prestito al Lecce. Nonostante la volontà del club salentino di tenerlo in rosa, l’operazione appare molto difficoltosa sotto il lato economico, motivo per cui il ragazzo farà ritorno in Spagna al termine della stagione. La permanenza nel Barcellona, però, può rivelarsi più breve del previsto. Stando a quanto riporta Nicolò Schira, il club blaugrana avrebbe offerto il calciatore in Italia sia alla Roma che all’Inter. I nerazzurri, visto l’addio di Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, e con il futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi ancora tutto da decifrare, hanno la necessità di inserire innesti importanti in difesa.

Il classe 1993, viste le buone prestazioni con la maglia del Lecce, intriga e non poco i due top club nostrani, che stanno pensando di regalarlo ai rispettivi allenatori. Samuel Umtiti può rivelarsi un colpo low cost importante per Inter e Roma, che andrebbero ad aggiungere grande esperienza internazionale alla propria rosa. Il calciatore è molto intrigato dall’idea di rimanere in Italia, soprattutto se in un top club come quello nerazzurro o giallorosso. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la carriera di Samuel Umtiti che può proseguire in Italia. Inter e Roma sono pronte a piazzare il colpo.