Napoli-Salernitana, doccia gelata per i tifosi: non succederà

Arriva la doccia gelata per i tifosi del Napoli in vista della partita contro la Salernitana: ciò che tutti si auguravano, non succederà

Il Napoli scenderà in campo domenica alle 15:00 contro la Salernitana, come annunciato anche dal comunicato ufficiale della Lega Serie A. Questo spostamento provoca anche una nuova disposizione di orari per altre due partite: Udinese-Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle 20:45 e Udinese-Sampdoria lunedì 8 maggio alle 18:30. Un disagio provocato verso i tifosi che si erano già organizzati per andare allo stadio e anche in trasferta. Questo per garantire un ordine pubblico adeguato all’eventuale festa scudetto dei partenopei.

I biglietti di Napoli-Salernitana sono andati a ruba a prescindere dal giorno e dall’orario della partita. Lo stadio Maradona sarà soldout, eccetto per il settore ospiti. E’ stata, infatti, vietata la vendita ai tifosi della Salernitana residenti a Salerno e provincia, ma aperto ai possessori della tessera della fidelity card granata non residenti in città. E in tal senso è arrivato un messaggio chiaro da parte di Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne.

Napoli-Salernitana, non ci saranno altri posti per i partenopei

Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, ha parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete‘, in onda su Radio CRC: “I tifosi della Salernitana possessori di fidelity card e non residenti a Salerno, stanno rispondendo alla vendita dei biglietti del settore ospiti al Maradona, anche se non in modo eccezionale. Quindi, non si potranno aggiungere altri posti per i tifosi di casa che vorranno seguire la partita”. Poi sul cambio utilizzatore: “Non spetta a noi, ma alla questura e non viene fatto. Penso si possa procedere con una procedura di rimborso e credo che anche l’Udinese si organizzerà in questo senso”.

Insomma, due punti molto chiari: non verrà aperto il settore ospiti ai tifosi di casa per Napoli-Salernitana e il cambio nominativo per i biglietti non è previsto. A meno che la questura non faccia un passo indietro e lo permetterà nelle prossime ore. Una situazione molto particolare che coinvolge varie tifoserie e non solo quella partenopea e granata, visto lo spostamento di ben tre partite.