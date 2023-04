Napoli-Salernitana, finalmente c’è l’annuncio ufficiale: esultano i tifosi

C’è grande attesa per il match di campionato in programma domenica tra il Napoli e la Salernitana. Gli azzurri hanno una ghiotta chance.

Dopo una lunga querelle e sotto consiglio del Prefetto il match tra Napoli e Salernitana, in programma inizialmente sabato alle 18, è stato spostato a domenica alle 15. Oramai manca solo l’ufficialità ed i tifosi attendono con ansia spasmodica. Dopo 33 anni e una lunghissima sofferenza i tifosi del club partenopeo potranno festeggiare il loro terzo storico scudetto. Il clima in città è straordinario, è praticamente festa da giorni e in tanti non vedono l’ora solo di ufficializzare la cosa.

Per festeggiare il terzo scudetto il Napoli dovrà battere la Salernitana in un intenso derby campano mentre la Lazio, quasi in contemporanea (due ore prima) non dovrà uscire vittoriosa dalla sfida di San Siro contro l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per mantenere attaccati alla zona Champions, ma al Napoli basta anche un pareggio e una vittoria degli uomini di Spalletti davanti ai propri tifosi.

In città c’è la massima allerta in quanto tra festeggiamenti per un eventuale scudetto, il Comicon e poi le festività per il 1 Maggio. La città è pronta a scatenarsi dopo anni difficili e le autorità vogliono però evitare situazioni sgradevoli. Intanto il Comune ha adibito situazioni speciali per i mezzi di trasporto nella notte che potrebbe essere per lo scudetto. Ecco tutti i dettagli.

Napoli, mezzi di trasporti no stop fino al Primo Maggio

Come annunciato dal Comune di Napoli la linea 1 della Metrpolitana, le funicolari Centrale e Montesanto, dovranno restare aperte da Domenica 30 Aprile fino alle 6 del Mattino di Lunedi’ primo Maggio. Una decisione che permette a tutti di restare in città per gli eventuali festeggiamenti e una situazione che evita cosi ulteriori situazioni sgradevoli.

Inoltre i sindacati dell’Anm hanno chiesto e ottenuto il supporto di ben 70 uomini delle forze dell’ordine per garantire sicurezza in questo piani di emergenza. Le stazioni verranno chiuse in caso di sovraffollamento. Per quel che riguarda bus, tram e filobus, questi lavoreranno fino alle 14 di Domenica. La città è ormai pronta, manca davvero poco e domenica si potrebbe fare la storia.