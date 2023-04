Nuovo portiere Juve, colpo di scena in casa bianconera

Nuovo portiere della Juventus, arriva un nuovo ed importante clamoroso colpo di scena in casa bianconera per la prossima stagione

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta già pensando alla prossima stagione, nonostante manchino ancora un bel po’ di partite in questa. Con una Europa League ancora da conquistare, il club bianconero sta cercando di risolvere una importante questione. Ovvero quella che riguarda il ruolo di portiere per il prossimo campionato.

Si stanno facendo tanti nomi per il nome del prossimo calciatore che difenderà i pali della squadra. A quanto pare, però, la dirigenza pare che abbia già le idee molto chiare a chi affidare questo importante ruolo.

Juventus, scelta fatta per il portiere della prossima stagione

In attesa di capire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri (tutto dipenderà dall’avventura in Europa League contro il Siviglia ed una ipotetica finale), la Juventus sta già pensando a chi affidare il ruolo di portiere della prossima stagione. Si stanno studiando molte ipotesi, anche se si opterà per una soluzione “interna“. Ovvero quella che porta alla “promozione” da titolare di Mattia Perin. Anche nell’ultimo match in Coppa Italia, contro l’Inter, il nativo di Latina è stato il migliore in campo. Tanto da salvare i suoi in più di una occasione. Fino a questo momento è stato impiegato anche un bel po’ di volte il secondo bianconero.

17, infatti, sono le presenze in tutte le competizioni. Riuscendo a mantenere la porta inviolata in 7 occasioni. Anche i tifosi approverebbero questa opzione. Senza dimenticare, però che c’è un altro portiere che non ha alcuna intenzione di lasciare il posto da titolare. Stiamo parlando, ovviamente, di Wojciech Tomasz Szczęsny. Non è un mistero che il polacco sia uno dei migliori, nel suo ruolo, nel campionato di Serie A. Il 33enne è pronto a giocarsi le sue carte insieme al suo compagno di reparto. Un 2024 che si prospetta davvero ricco di colpi di scena.

Saranno proprio i due portieri a contendersi il ruolo da titolare per la prossima stagione. Un po’ come sta accadendo in questa. I tifosi bianconeri, almeno su questo, possono stare in mani sicure. Scartate, quindi, le ipotesi che portano alla ricerca di un nuovo estremo difensore. La volontà della società è quella di tenerli entrambi per il prossimo campionato. Poi sarà solamente compito di Allegri (oppure del nuovo allenatore?) scegliere chi schierare con continuità in campionato e chi, magari, solamente nelle coppe.