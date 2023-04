“Sapete quanto può durare la festa scudetto?”: Napoli, Cannavaro spiazza

Il sogno scudetto sta ormai per diventare realtà per il Napoli. L’ex Cannavaro incensa De Laurentiis e parla dell’imminente festa.

Lo scudetto, ormai, è ad un passo. Questione di ore, più che di giorni. La festa in città, infatti, potrebbe scattare ufficialmente nella giornata di domenica. Per la matematica conquista del terzo titolo nella storia del Napoli servirà in primis una sconfitta (od un pareggio) della Lazio impegnata sul campo dell’Inter ed una successiva vittoria della squadra di Luciano Spalletti allo stadio “Maradona” contro la Salernitana.

Un obiettivo straordinario, che arriverà a 33 anni dall’ultimo tricolore alzato in cielo. Una cavalcata straordinaria in campionato i cui meriti vanno equamente spartiti tra la dirigenza, l’allenatore ed i calciatori. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nella scorsa estate, dopo aver detto addio a 4 senatori, hanno costruito una rosa di qualità dimostratasi molto più competitiva ad alti livelli rispetto al passato. Tutti i nuovi acquisti (ad eccezione di Tanguy Ndombele che non verrà riscattato) hanno fornito un contributo concreto alla causa azzurra.

A prendersi i riflettori, in particolare è stato Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, ex Dinamo Batumi sbarcato in città da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, in 36 apparizioni complessive ha messo a referto 14 reti e 16 assist. Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, ha conferito una specifica identità di gioco alla propria squadra costruendo una macchina da gol quasi inarrestabile. Un capolavoro di gestione sia tecnica che economica, realizzato tenendo sotto controllo le spese.

Napoli, Cannavaro parla dello scudetto

Ad incensare la squadra partenopea nella giornata odierna, sottolineando il percorso compiuto in questi mesi dal Napoli, è stato Paolo Cannavaro ai microfoni de ‘Il Mattino’. “È lo scudetto della lungimiranza, è lo scudetto di un modello di club che fa invidia all’Italia. Il Napoli ha vinto con la forza delle idee, dando un esempio di come si possa fare calcio in maniera sostenibile”.

L’ex difensore, in seguito, oltre a spendere parole al miele nei confronti di De Laurentiis (“ha avuto sempre ragione su tante cose”) ha parlato dell’imminente celebrazione per la conquista dello scudetto. “Che festa mi immagino? Interminabile. Che può durare anche fino alla prima giornata del prossimo campionato”. Il traguardo è all’orizzonte. Manca l’ultimo tratto da percorrere ma la strada è tutta in discesa.