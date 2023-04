Svolta Rabiot, 40 milioni per il sì

Uno degli snodi di mercato della Juventus porta inevitabilmente ad Adrien Rabiot. Sullo sfondo la Champions e le mire della Premier.

L’interno transalpino, 28 anni compiuti il 3 aprile, va in scadenza al prossimo giugno e sul suo futuro con la Juventus al momento non si registrano grossi passi avanti. Troppi i dubbi legati al rango dei bianconeri.

Dopo 31 turni, la Juventus in classifica è terza a 59 punti, +3 su Roma e Milan che domani si affronteranno all’Olimpico in un match che profuma di Champins. Proprio la qualificazione alla prima coppa europea potrebbe determinare la permanenza o meno del mancino di Saint Maurice.

Champions e processi: i dubbi di Rabiot sul rinnovo

Arrivato nel 2019 dal PSG in regime di svincolo, Rabiot lentamente ha preso in mano il centrocampo della Juventus. Il numero 25 è ormai un riferimento per Massimiliano Allegri, lo ha aspettato e ora si gode i frutti della sua piena maturazione. In stagione per Rabiot 8 gol e 3 assist in 26 match; 2 gol nelle 5 recite in Champions; 1 gol e 1 assist nelle 6 sfide di Europa League.

In un centrocampo molto giovane, oltre a Locatelli quest’anno Allegri ha utilizzato Miretti, Fagioli, Soulè e Barrenenechea, Rabiot resta l’unico vero top nella mediana della Vecchia Signora. Leandro Paredes non sarà riscattato, il campione del Mondo tornerà a Parigi e la Juve non spenderà i 22 milioni fissati nel contratto. Sul futuro della mezzala restano forti le incognite legate alla partecipazione alla Champions.

Da un lato infatti, la Juventus avrebbe meno liquidità per convincere il ragazzo a rinnovare, dall’altro l’ex Tolosa tentennerebbe se Bonucci&Co restassero senza Europa. Tutto ovviamente dipendente dall’esito dei processi in cui è coinvolta la Vecchia Signora, con la Uefa di Aleksander Ceferin pronta a dare il colpo di grazia.

Rabiot, 10 milioni per restare a Torino

Adrien Rabiot al momento guadagna circa 7 milioni di euro l’anno, al lordo fanno quasi 14. L’entourage del ragazzo per rimanere alla Continassa avrebbe sparato altissimo: 10 milioni netti a stagione con vincolo quadriennale. Il totale farebbe quasi 80 milioni, cifra alta per un ragzzo sul quale poi non si potrebbe puntare per realizzare un’eventuale plusvalenza.

“Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League, è stata una bella esperienza anche se non ho giocato neanche un anno lì”, ha detto il centrocampista lo scorso 7 dicembre, riferendosi alla sua militanza nel City tra luglio 2008 e gennaio 2009. Su Rabiot in realtà, ci sarebbe forte l’alatra squadra di Mancheter, lo United, insieme con l’Arsenal, il Liverpool e il Tottenham. Senza una svolta repentina, lo sbarco oltre la Manica per Rabiot sembra la soluzione più probabile.