Tra i due litiganti il terzo gode: il grande ex silura Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus appare sempre più in bilico: grande ex a sorpresa per la panchina bianconera

Sono giorni delicati in casa Juventus. A maggior ragione dopo la batosta, condita da uno straripante nervosismo generale, incassata in Coppa Italia.

La rete di Dimarco ha lanciato l’Inter in finale lasciando le briciole e tanta amarezza alla ‘Vecchia Signora’ che, dopo l’1-1 dell’andata, credeva nella possibile svolta in quel di San Siro. Così non è stato e le polemiche per il comportamento di Allegri, le sue scelte in campo e soprattutto le frasi all’ex dirigente bianconero Marotta hanno sollevato un polverone davvero importante.

Nei pensieri del ‘Conte Max’, al momento, solo il tornare al successo e provare a strappare un posto utile alla qualificazione in Champions League l’anno prossimo. La concorrenza per rientrare tra le prime quattro è, tuttavia, agguerrita. Non sarà dunque semplice nonostante il calendario sembri poter avvantaggiare i bianconeri che, tra i club di vertice, affronteranno solo Milan ed Atalanta in Serie A. Occhio, poi, al più grande obiettivo stagionale rimasto in piedi: l’Europa League. Dopo aver superato lo Sporting CP, in semifinale sarà il momento di affrontare il Siviglia che in ambito europeo ha una tradizione invidiabilissima.

Bye bye Allegri: ex a sorpresa per la Juve

Tanti spartiacque, dunque, all’orizzonte che saranno fondamentali per decifrare e plasmare la Juventus del futuro. La squadra bianconera, però, potrebbe non avere più Allegri alla sua guida a partire dalla prossima estate.

Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2025, ‘Madama’ non sembrerebbe poi così soddisfatta dell’operato dell’allenatore toscano che, dunque, potrebbe finire per essere esonerato. L’eventualità di una sostituzione è un qualcosa che affonda le radici a mesi e mesi fa: e i nomi per rimpiazzare Allegri, da questo punto di vista, non son0 mai mancati.

Inutile non pensare ad Antonio Conte che dopo il rocambolesco addio del luglio 2014, è stato tra i profili più chiacchierati in orbita bianconera. Senza nemmeno dimenticare quello che per anni è stato il grande sogno dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli: Zinedine Zidane. Attualmente entrambi senza squadra e desiderosi di mettersi nuovamente in mostra ad alti livelli.

Tra due grandi ex, però, potrebbe alla fine spuntarne un quasi inedito. Si tratta di Igor Tudor che alla guida del Marsiglia sta mostrando grandi cose. L’ex difensore croato, 45 anni, potrebbe ricevere maggiori preferenze anche e soprattutto dal punto di vista economico. È chiaro infatti che le sue richieste di stipendio sarebbero ben lontane da quelle di Conte – che a Londra guadagnava circa 17 milioni di euro a stagione – e Zidane. Ecco perchè la Juve potrebbe affidarsi a lui, vista l’ottima impronta lasciata sulla squadra francese Tudor sarebbe ritenuto la guida perfetta per rilanciare ed in parte ricostruire una squadra che ha mostrato limiti importanti in questa annata calcistica.