Zaira batte Wanda Nara, Instagram ai suoi piedi: che spettacolo

La conduttrice argentina spopola su Instagram: bellezza travolgente, che secondo alcuni oscura quella della ‘rivale’

Argentina terra di bellezza. Se in Italia siamo abituati da anni a convivere con la strepitosa Belen Rodriguez, un autentico sex symbol per tutto il pubblico del Belpaese, nel paese sudamericano alcune tra i più splendidi volti televisivi, nonchè attrici, ancora resistono al fascino dell’Europa. O dell’America del Nord, con le tentazioni sempre vive di andare a collaborare in modo fisso negli USA.

Tra le donne di spettacolo più in voga del momento c’è sempre l’inossidabile – perchè resistente a qualunque tipo di critica o scandalo personale che la coinvolga – Wanda Nara. Già famosissima in Italia tra gli appassionati di calcio&gossip (per via dei tormentati matrimoni prima con Maxi Lopez, poi con Mauro Icardi) la bella showgirl sta conducendo da qualche tempo Masterchef Argentina, la versione albiceleste del fortunato format già visto nel nostro paese.

Sempre molto attiva sui social, con i suoi oltre 16,2 milioni di followers, la conduttrice riscuote sempre un altro gradimento per via delle numerose foto ‘calienti‘ che condivide sui suoi canali. L’esibizionismo, che si declina anche in pensieri liberi su libero post, come fatto di recente a proposito di tormenti che la affliggono, favorisce certamente la sua popolarità. Che è a livelli massimi. Attenzione però alla rimonta in cui una sua quasi omonima si sta producendo per scalzarla dal tetto di Regina social d’Argentina.

Zaira Nara da 10 e lode: bellissima

Ex baby modella, cimentatasi anche nel ballo con la partecipazione a Bailando 2010 – il nostro ‘Ballando sotto le stelle‘, Zaira Nara è uno splendido volto televisivo che intrattuene gli argentini da diversi anni. Solo omonima, manon imparentata, con la chiacchieratissima Wanda, Zaira è portatrice di una bellezza diversa. Più elegante e meno formosa, più armoniosa ma magnetica grazie a degli occhi azzurri che stenderebbero chiunque. Anche lei molto attiva sui social – sono quasi 5 milioni e mezzo i suoi followers, la conduttrice ‘sfida’ Wanda sul suo campo preferito. Quello dei ‘like‘ sulla piattaforma Instagram.

Come già anticipato, essendo così diverse nelle loro fattezze fisiche, le due Nara si confrontano a distanza a colpi di post molto diversi tra loro. Wanda è fin troppo esplicita e sexy, con istantanee ai limiti del divieto per i minori di 14 anni. Zaira, leggiadra come una farfalla, risponde con la classe e con il portamento. Tra le due litiganti – ovviamente stiamo usando dei termini volutamemte forti solo per contrapporre i diversi tipi di donna- vince però sempre l’utente finale. Il pubblico. Che letteralmente non sa più dove guardare, ammagliato da cotanta bellezza.