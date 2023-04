150 milioni di rimpianti: il campione ha scelto il Real

Uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama mondiale ha scelto il club più blasonato al mondo: Inter e Juve masticano amaro

La storia si ripete. E il finale è (quasi) sempre lo stesso. Quando la grande capacità di scovare giovanissimi talenti in erba non è poi accompagnata dall’ultimo atto, quello più importante, che si deve tradurre in un investimento per bruciare la concorrenza, si tentenna. Emergono dubbi. La paura di sbagliare. La fretta nel voler costruire una squadra che nelle intenzioni dovrebbe vincere nel qui-ed-ora, anzichè pianificare il futuro garantendosi a cifre irrisorie un giocatore in grado magari, in un futuro nemmeno troppo lontano, addirittura di segnare un’epoca.

Eccolo, il gioiello che ora vale 120 milioni. E che ha scelto di trasferirsi al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Eppure, solamente tre anni fa, quando era appena 17enne, la possibilità di mettere a segno il colpo c’è stata. Eccome. Non che l’ipotetico affare non comportasse un esborso comunque importante – fu acquistato dal Borussia Dortmund per 25 milioni, una cifra molto alta per uno non ancora maggiorenne – ma il nome era stato cerchiato nell’agenda di mercato di Inter e Juve. E poi lasciato andare, come troppo spesso capitato ai due club, negli ultimi anni operativamente concentrati sull’acquisto di giocatori ‘pronti’ e non su giovani promesse del calcio mondiale. Ora, nemmeno a dirlo, il tempo è scaduto. Sulla base di queste cifre le due grandi rivali d’Italia devono riporre il suo nome nel cassetto, alla voce ‘rimpianti’.

Colpo da 120 milioni, Inter e Juve al palo

Avrete ormai capito di chi stiamo parlando. Si tratta di Jude Bellingham, l’ancora 19enne talento inglese che fa gola a tutti i top club del Vecchio Continente. Consacratosi al Mondiale in Qatar, dopo una prima fase in Champions League quando aveva già incantato, il centrocampista ex Birmingham è conteso a suon di milioni dalle big d’Europa. Ancora scottato dal mancato arrivo di Kylian Mbappé, e appurata la temporanea impossibilità di strappare Erling Haaland al Manchester City, il Real Madrid ha deciso di affondare il colpo sul gioiello. Onorando le richieste del club della Ruhr.

Sfuma così l’arrivo in Italia di un calciatore che, come detto, era stato già visionato dagli scout di Inter e Juve anni fa. La soddisfazione di aver visto la propria intuizione confermata dal rendimento in campo- anzi, forse Bellingham è andato anche oltre le pur promettenti aspetattive – lascia spazio al grande rimpianto di non aver avuto quel guizzo, quella sana follia di offrire 1 euro in più del Dortmund pur di accaparrarselo. Carlo Ancelotti già gongola all’idea di poterlo allenare. E magari di sfidare le italiane in Champions presentando in mezzo al campo il nuovo crack del calcio mondiale.