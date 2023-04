Berrettini choc, è ancora bufera: che cosa sta succedendo

Sta attraversando un periodo no Matteo Berrettini. L’annuncio social del tennista romano scatena la rabbia e la delusione tra i fan

Non riesce a superare la china molto pericolosa intrapresa da un anno a questa parte. Quanto sta succedendo a Matteo Berrettini non è semplice da spiegare né tanto meno da comprendere.

Quel che è certo è che fino a un anno e mezzo fa il 27enne tennista romano sembrava destinato a scalare i vertici del ranking mondiale dopo aver conquistato uno straordinario 6/o posto e che dopo la finale di Wimbledon del 2021 e la semifinale agli Open d’Australia a gennaio del 2022. Niente e nessuno avrebbe potuto fermare la crescita del nostro tennista più forte. E invece no, perchè questo straordinario percorso si è fermato completamente.

A bloccare la crescita del tennista romano sono stati soprattutto gli infortuni, davvero troppi che lo hanno perseguitato e che continuano a non dargli tregua. Sia quelli di natura traumatica che i classici problemi muscolari che nel suo caso si sono acuiti con il passare dei mesi. Il risultato è che alla fine tra acciacchi vari e continui stop and go, Matteo Berrettini non è più riuscito a trovare continuità sia negli allenamenti che nelle partite. Il suo coach, l’ex tennista Vincenzo Santopadre, continua a dichiararsi fiducioso e ottimista sul ritorno di Matteo ad alti livelli, ma il tempo passa e i problemi sembrano aumentare anziché risolversi.

Altra bufera su Berrettini, cosa sta succedendo

A rendere ancora più complicato il tutto c’è la relazione che Berrettini ha da qualche mese con la showgirl e modella Melissa Satta. Una storia finita su tutte le prime pagine dei giornali e che secondo alcuni influisce negativamente sull’attività agonistica del tennista capitolino. Anche perchè le cattive notizie in tal senso non sono finite: poche ore fa Berrettini attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico a Roma a metà maggio.

Il breve comunicato pubblicato nel post con cui Berrettini ha formalizzato il forfait a Roma ha suscitato delusione e tanta rabbia tra i suoi tifosi. In molti gli rimproverano una sorta di scarso attaccamento al lavoro e poca propensione al sacrificio. Nel mirino ovviamente c’è la storia con Melissa Satta. Qualcuno addirittura lo invita a seguire l’esempio del suo giovane rivale Jannik Sinner, considerato invece molto più professionale e determinato. “E’ più giovane di te, ma ha una grinta e uno spirito di sacrificio che neanche puoi sognare“. La polemica divampa.