Clamoroso Bale, niente ritiro: può tornare in campo

A diversi mesi dal commovente annuncio del ritiro, Gareth Bale potrebbe fare un passo indietro: una squadra prestigiosa vorrebbe convincerlo a tornare in campo.

Un ritiro non è per sempre, come i diamanti. Specialmente quando viene annunciato ben prima del raggiungimento di un’età avanzata. Gareth Bale, da questo punto di vista, ha voluto decisamente bruciare le tappe. A soli 33 anni, pochi giorni dopo la fine del Mondiale in Qatar, lo scorso gennaio il campione gallese aveva voluto dire addio al calcio con un annuncio ufficiale, peraltro commovente, tramite i social. Una decisione difficile, ponderata, presa dopo un periodo di grande sofferenza, dopo profonde riflessioni. Ma probabilmente non definitiva. C’è infatti chi vorrebbe rivederlo sul campo e sta facendo di tutto per convincerlo a indossare nuovamente gli scarpini. In particolare, in queste ore potrebbe arrivare alla sua scrivania un’offerta clamorosa, di quelle irrinunciabili: lo vuole il club più hollywoodiano d’Europa.

A convincere Bale della necessità di ritirarsi dal calcio giocato era stata, ovviamente, l’involuzione degli ultimi anni. Campione d’Europa in carica con il Real Madrid, nella scorsa stagione il gallese aveva faticato a trovare spazio nella squadra allenata da Ancelotti, e aveva preferito nel corso dell’estate regalarsi un’avventura in MLS, per provare a rilanciarsi, ai Los Angeles FC.

Evidentemente in America le cose non sono però andate come sperato, e per questo motivo dopo il Mondiale in Qatar, a sorpresa, l’ex attaccante del Tottenham aveva deciso di fare un passo indietro, annunciando un ritiro decisamente prematuro, consapevole come il meglio della propria carriera fosse ormai alle spalle. Nonostante questo, c’è però chi non si arrende all’idea che il suo tempo sia finito, e ha deciso di tentarlo con una proposta davvero difficile da rifiutare.

Bale torna a casa? L’offerta è irrinunciabile

Gareth Bale potrebbe tornare a casa. La notizia è davvero clamorosa, e sta facendo rapidamente il giro del web in questi giorni. C’è infatti una squadra, dalle ambizioni smisurate, che si è messo in testa di riportarlo in campo già dalla prossima stagione. E si tratta di una delle squadre gallesi più famose al mondo, presente anche sul videogioco FIFA: il Wrexham.

Il club gallese degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, neopromosso in Football League Two, la quarta categoria del calcio britannico, sta infatti già pianificando il prossimo mercato, e vorrebbe regalare ai propri tifosi un nome in grado di accendere le fantasie. Un nome di quelli mediaticamente davvero sorprendenti.

L’annuncio dell’imminente offerta è arrivato attraverso i social dallo stesso attore, noto, tra le altre cose, per essere il volto del supereroe Marvel Deadpool. Su Twitter la più originale e irriverente delle star di Hollywood ha infatti annunciato ai tifosi che avrebbe fatto di tutto per convincere Gareth ad accettare di giocare nel Wrexham, durante un loro pomeriggio sul campo da golf. L’obiettivo è metterlo sotto contratto almeno per “un’ultima magica stagione“. Suggestione o vera possibilità? La speranza è che l’indiscrezione possa trasformarsi nel più clamoroso dei “comeback“. Perché vederlo con quella maglia sarebbe la realizzazione di un sogno non solo per i tifosi del Wrexham, ma per molti fan del più importante calciatore gallese dai tempi di Ryan Giggs.