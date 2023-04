Emma Raducanu, gli ultimi post su Instagram fanno sobbalzare i tifosi

Emma Raducanu continua a far parlare di se e non solo per quanto (non) avviene in campo. I commenti sono eloquenti

Non c’è pace per Emma Raducanu. Sono trascorsi quasi due anni ormai dalla vittoria dello Us Open che aveva lasciato presagire un futuro da protagonista per l’allora 18enne tennista britannica, capace di imporsi a Flushing Meadows partendo addirittura dalle qualificazioni.

Chi si aspettava che quella vittoria avrebbe segnato l’inizio di una carriera di successi per Emma si è dovuto subito ricredere. Quello di New York, infatti, è rimasto l’unico titolo in bacheca della Raducanu che, dalle possibili vittorie, è passata a una serie di infortuni ricorrente che ne hanno minato rendimento e fiducia, facendola precipitare nel ranking Wta.

Emblematico quanto accaduto nelle ultime due settimane con la sconfitta contro la Ostapenko al debutto a Stoccarda con un perentorio 6-1;6-2 in meno di un’ora di gioco e il ritiro prima dell’esordio al Wta di Madrid a causa di un problema alla mano. Una defezione quest’ultima che causerà un’ulteriore perdita di posizioni nella classifica mondiale alla tennista che rischia a breve di ritrovarsi fuori dalle prime cento.

Emma Raducanu, i post su Instagram fanno discutere

Se in campo, la situazione è davvero difficile e quasi senza una via di uscita, la Raducanu continua a ottenere un evidente successo in ambito pubblicitario con una serie di marchi prestigiosi che hanno deciso di puntare su di lei come testimonial.

Uno di questi è la Porsche che, in occasione del recente torneo sponsorizzato proprio dal brand produttore di automobili sportive e di lusso, ha ospitato la Raducanu nel suo quartier generale di Stoccarda, facendole provare il simulatore per le monoposto di Formula E.

Impegni pubblicitari molto remunerativi per la tennista che li promuove a sua volta sul suo account Instagram seguito da 2.5 milioni di followers. In particolare gli ultimi hanno riguardo due campagne promozionali con Vodafone UK e British Airways.

I video con la Raducanu protagonista sono stati pubblicati su Instagram in concomitanza con i recenti risultati negativi della tennista, particolare che non poteva non attirare i commenti piuttosto critici di qualche utente che ha “accusato” Emma di pensare solo ai soldi e non più al tennis.

“Se ti piacciono così tanto i soldi non ti resta che aprire OnlyFans“, si legge in uno dei tanti commenti critici nei confronti della Raducanu riportati dal Daily Star. “Pubblicità senza fine ma non si gioca molto a tennis“, replica un altro e ci siamo mantenuti su toni “civili”.

Vedremo se Emma riuscirà a riscattarsi sul campo. L’infortunio alla mano ne mette in dubbio la partecipazione agli Internazionali d’Italia. A fine maggio, la britannica dovrebbe essere in campo al Roland Garros, a Parigi.