Fede Nargi apre il baule dei ricordi: curve da infarto

Federica Nargi ripesca uno scatto dal passato: ecco com’era qualche anno fa, il fascino è sempre lo stesso

Impossibile rimanere indifferenti di fronte alla bellezza e alla sensualità di Federica Nargi, che sono diventate iconiche ed inconfondibili con il trascorrere degli anni. La showgirl romana fin dal giorno del suo debutto sulla scena ha conquistato il cuore di tutti e da allora non ne è più uscita.

Quando c’è lei, l’atmosfera improvvisamente si illumina. E questo vale sia per le sue apparizioni in pubblico, per quelle televisive e per gli scatti sui social, che più di tutti rappresentano un appuntamento impossibile da perdere per gli ammiratori.

Federica Nargi, bellezza intramontabile e senza tempo che non lascia scampo: i fan in delirio costante

Federica è entrata nella leggenda grazie agli anni trascorsi a Striscia La Notizia, imponendosi come una delle veline più amate di sempre, insieme all’amica e collega Costanza Caracciolo.

Insieme alle varie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta, fa parte di quel novero di ballerine del popolare tg satirico che fanno da inevitabile pietra di paragone per tutte le altre. Oltre a rappresentare un ideale di femminilità a livelli assoluti. Non è un caso che Federica sia anche una delle modelle più richieste dai principali brand e che la sua presenza nelle campagne pubblicitarie sia capillare.

Da tre lustri, ormai, la Nargi fa letteralmente perdere la testa agli ammiratori. La compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri è semplicemente stupenda e non perde occasione per mettere in mostra un fascino a dir poco sublime. Questa volta, per i suoi fan, ha in serbo una sorpresa davvero particolare.

Federica Nargi, ritorno indietro nel tempo con questo scatto: ma sembra oggi

Federica sceglie infatti di ripescare una immagine dal passato. Lasciando tutti a bocca aperta per la bellezza seducente che come sempre trasuda dalle sue foto.

Nello scatto, la vediamo in una delle sue vecchie campagne pubblicitarie. Non ci dice esattamente che anno fosse, ma chiarisce come siamo passati tanti anni. Eppure, se non ce lo dicesse forse non vedremmo alcuna differenza con ciò che vediamo oggi. La stessa sensualità incontenibile, genuina e che risalta immediatamente, per non parlare delle sue curve in costume, davvero spettacolari. A proposito, l’estate si avvicina: allacciamo le cinture…