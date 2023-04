Ha deciso di mollare: Juve e Milan colte di sorpresa

Juventus e Milan, impegnate sia in campionato che nelle coppe, stanno comunque lavorando per programmare la prossima stagione.

Mentre Massimiliano Allegri e Stefano Pioli si apprestano a vivere un finale di stagione infuocato all’interno del rettangolo verde, le due società lavorano per il prossimo calciomercato estivo.

Uno dei reparti che le due dirigenze intendono rinforzare è il centrocampo, che necessità di tasselli importanti. Il Milan per cercare di regalare più qualità a mister Pioli per la zona centrale del campo, mentre la Juventus per sostituire Adrien Rabiot sempre più vicino all’addio. Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain, infatti, vedrà scadere il proprio contratto a giugno, ed un rinnovo appare molto difficile visto anche l’interesse di diversi top club di Premier League. Un obiettivo delle società nostrane, però, potrebbe svanire molto presto.

Kovacic via dal Chelsea, Milan e Juventus beffate: c’è il Bayern Monaco

Come detto, nonostante un finale di stagione impegnativo, Milan e Juventus sono comunque proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che i due club intendono rinforzare è il centrocampo, con il primo obiettivo che può svanire molto presto. Stiamo parlando di Mateo Kovacic, croato classe 1994 del Chelsea. Il calciatore, complice l’annata disastrosa dell’intera squadra, non ha dato del suo meglio in questa stagione, viste le sole due reti realizzate in 34 partite disputate tra campionato e coppe. Proprio per questo motivo, stando a quanto riporta SPORT1, il calciatore pare aver richiesto la cessione al club inglese in estate, trovando il via libera della società. Vista questa situazione il Bayern Monaco si è inserito prepotentemente, anche per via dell’apprezzamento del nuovo allenatore Tuchel per il classe 1996.

I due, infatti, hanno vinto una Champions League insieme con il Chelsea nel 2021. Per questo, l’ex tecnico dei blues lo ha richiesto alla propria società, che presto può bussare alle porte del club londinese per capirne le richieste e valutarne la fattibilità dell’operazione. Il ragazzo è molto attratto dall’idea di ricongiungersi con Thomas Tuchel, e questo non può che agevolare il buon esito della trattativa. Dopo Spagna, Italia e Inghilterra, per Kovacic potrebbero presto aprirsi le porte della Germania, che consentirebbe al centrocampista di fare una nuova esperienza. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Kovacic pronto a lasciare Londra dopo cinque anni. La beffa per Milan e Juventus pare essere dietro l’angolo.