Inter e Milan a bocca asciutta: soldi buttati

Le milanesi si mangiano le mani per non aver affondato prima il colpo per l’attaccante: ora è piombata la Premier su di lui

Quando si presenta un’occasione, bisogna sfruttarla. Perchè c’è il rischio che dopo non si presenti più, col pericolo di rimpiangere ciò che non si è fatto prima. Questa massima vale per l’andamento di un partita così come per gli affari di mercato.

La storia dei trasferimenti e delle trattative è del resto piena di aneddoti su calciatori, poi diventati fuoriclasse, che avrebbero potuto essere acquistati a quattro soldi al momento giusto ma che, per un motivo o per l’altro, sono stati lascati andare. Ora il caso in oggetto che riguarda Inter e Milan non ruota probabilmente attorno ad un fenomeno di fama mondiale, non per questo però incapace di alimentare rimpianti nelle due dirigenze.

Già seguito la scorsa estate nell’àmbito della necessità di rimpinguare il reparto avanzato, il classe 2000 si è trasferito dal Bruges al Lens per circa 7,5 milioni. Già, proprio quel Bruges dal quale i rossoneri hanno prelevato ‘solamente’ un certo Charles De Ketelaere, lasciando di fatto campo libero al club francese. Non sono pochi, a Via Aldo Rossi, quelli che pensano che forse ci si sarebbe dovuti concentrare su un altro elemento del club fiammingo. Analogo discorso può esser fatto per l’Inter, che ha deciso di puntare su Romelu Lukaku quando avrebbe avuto la possibilità di affondare il colpo sul connazionale – ironia della sorte – di Big Rom.

Mezza Premier su Openda, addio Serie A

17 gol e 3 assist in 32 gare di Ligue 1. Una crescita esponenziale, certificata dai numeri e confermata dal crescente interesse che mezza Premier League sta ora manifestando nei suoi confronti. Lois Openda è stata una delle piacevoli sorprese del campionato francese 2022/23. Come rivelato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, la valutazione dell’attaccante belga nel frattempo è almeno triplicata. Con buona pace di chi avrebbe potuto affondare il colpo quando era il momento di farlo.

Ora che lo score personale può essere esibito come prestigioso biglietto da visita per fare il salto in un campionato più prestigioso di quello transalpino, ecco che Arsenal ed Aston Villa hanno tutta l’intenzione di darsi battaglia a suon di milioni per il suo cartellino. Il valore di mercato supera ormai i 20 milioni di euro, ma il Lens – che tenterà di resistere agli assalti – potrebbe non cederlo per meno di 25-30 milioni. Questo considerando anche la possibile asta che si scatenerà sul calciatore. Una sfida a colpi di rilancio che non vedrà la partecipazione delle due milanesi, che non hanno colto al volo una propizia occasione. E che ora si stanno mangiando le mani.