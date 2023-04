Inter e Milan, derby di mercato: quattro contro uno

Il calciomercato di Inter e Mian è pronto ad intrecciarsi durante la prossima estate: ecco il gioiello tra le priorità delle milanesi

Una stagione diversa ma, per molti tratti simile, quella vissuta da Milan ed Inter che a poche giornate dalla chiusura della Serie A devono fare i conti con obiettivi comuni.

In primis la necessità impellente di rientrare tra le prime quattro in Serie A, per ottenere l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Fallire questo obiettivo sarebbe quasi letale, e dal punto di vista economico per gli introiti che arriveranno dall’UEFA e per crescita e prestigio che le due big italiane hanno intenzione di alimentare per tornare ai vertici anche in Europa. Ecco, l’Europa sarà il teatro dell’ennesimo e memorabile derby della Madonnina che potrebbe regalare la finale di Istanbul a nerazzurri o rossoneri.

Mancano pochi giorni eppure il clima è già rovente: sfidare una tra Manchester City e Real Madrid il prossimo 10 giugno per tornare ad alzare al cielo la Champions League – all’Inter manca da 13 anni, al Milan addirittura da 16 – resta un incentivo davvero potente. Un’eterna sfida quella che le società padrone di Milano portano avanti ormai da decenni e che spesso e volentieri si è riversato anche in sede di calciomercato.

Poker di addii: Milan-Inter, ecco il nuovo bomber

L’estate 2023, da questo punto di vista, non intenderà minimamente mutare la tradizione. A riportare il nome dell’oggetto del desiderio di Maldini e Marotta è il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ che sottolinea le motivazioni dietro a quello che sarà uno scontro inevitabile.

Si parla dell’attacco, che la Milano nerazzurra potrebbe vedere privato sia di Lukaku che di Dzeko. Il primo, di proprietà del Chelsea e reduce da un’altalenante stagione in prestito, difficilmente verrà riscattato alle cifre pretese dai ‘Blues’. Il secondo, invece, è in scadenza il 30 giugn0 2023 e pare proprio che l’ipotesi rinnovo possa sfumare definitivamente da un giorno all’altro. Due nomi di assoluto prestigio dovrebbero poi salutare anche il Milan. In primis Zlatan Ibrahimovic che a quasi 42 anni e devastato dai continui infortuni, potrebbe finire per ritirarsi.

In secundis Divock Origi che dopo la firma a zero di un anno fa, è stato praticamente sempre impalpabile e mai decisivo per i colori rossoneri. Una doppia partenza sia per Inzaghi che per Pioli per andare all’assalto del gioiello del Porto, Evanilson. Brasiliano, 23 anni, ha vissuto una crescita importante con la squadra lusitana e potrebbe dunque decidere di cambiare aria approdando a Milano. 8 i gol con ben 9 assist vincenti nelle 34 apparizioni stagionale coi ‘Dragoes’: Inter e Milan sono pronte a scommettere sul gioiello, classe 1999, nativo di Fortaleza e con un passato con la maglia del Fluminense.