Lazio, il dopo Immobile parla italiano: colpo milionario

Maurizio Sarri ha chiesto alla Lazio di intervenire sul mercato alla ricerca di un vice Immobile: due i candidati forti

Sta facendo miracoli. Sia considerando il valore intrinseco della rosa – oggettivamente inferiore a quello delle big che però la inseguono in classifica – sia tenendo nel giusto conto che per tante partite la sua Lazio ha dovuto fare a meno di un certo Ciro Immobile. Uno da 194 gol totali, in tutte le competizioni, con la magla biancoceleste.

Maurizio Sarri più che prendersi i complimenti per aver tirato fuori il meglio dai suoi giocatori vorrebbe ora essere accontentato nelle sue richieste di mercato. Che passano necessariamente dall’acquisto di qualcuno che possa far le veci del bomber di Torre Annunziata quando questo dovesse mancare.

Nella lista del vulcanico tecnico toscano sono già finiti due attaccanti che giocano in provincia. Uno è italianissimo, con un passato nelle Giovanili dell’Inter, ex Empoli e ora centravanti del Sassuolo. L’altro straniero ma da tanti anni in Italia, è l’ago della bilancia di una squadra che proprio nelle ultime giornate ha visto rimaterializzarsi da vicino lo spettro della Serie B. Il tutto dopo aver dilapidato un consistente vantaggio sulla terzultima.

Alla corte di Sarri: una poltrona per due

Andrea Pinamonti e M’Bala Nzola sono i prescelti di Sarri per far rifiatare il suo campionato nella prossima stagione. Che, a meno di clamorosi disastri nelle ultime giornate, dovrebbe vedere i capitolini affacciarsi al prestigioso palcoscenico della Champions League. Serve una rosa ampia e di qualità, ha ribadito più volte l’ultimo tecnico in grado di far vincere lo Scudetto alla Juve. Il desiderio è stato espresso, ora passiamo alle possibili difficoltà insite tanto in un colpo come nell’altro.

Il bomber del Sassuolo è stato riscattato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro. Impossibile che l’abile Carnevali possa dare il via libera per una cifra inferiore. Perchè questo ovviamente genererebbe una minusvalenza a bilancio. Un qualcosa di sconosciuto dalle parti della Via Emilia, dove sono abilissimi a rivendere a costi elevati dei prospetti presi a poco.

Diverso il discorso riguardante l’attaccante angolano dello Spezia. Il contratto in scadenza nel 2024 non è ancora stato rinnovato. Se non venissero avviate delle concrete trattative per il rinnovo – le basi dovrebbero però essere poste entro luglio – il prezzo per una sua eventuale cessione inizierebbe a scendere. Dai 10-15 milioni che il club ligure chiede ora si potrebbe addirittura arrivare ad una cifra inferiore ai 10. Ottima notizia per la Lazio, che intanto monitora con attenzione il destino dei bianconeri. Se la squadra dovesse retrocedere in B, la cessione sarebbe obbligatoria.