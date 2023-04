Milan-Bologna, via allo scambio: il bomber cambia maglia

Il Milan ed il Bologna stanno pensando ad un super scambio in vista della prossima sessione estiva del calciomercato

Milan e Bologna pronti ad effettuare un importante scambio in questa estate. L’obiettivo del direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, è fin troppo chiaro: portare nel ‘Diavolo’ il bomber.

Dall’altra parte i felsinei sono pronti ad accogliere più di un calciatore nella propria rosa. Non si tratta di una operazione molto semplice visto che sul calciatore c’è l’ombra anche di altre squadre interessate a lui.

Milan e Bologna, che scambio: tutto pronto per l’estate?

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Ed il motivo è fin troppo chiaro. Un bel po’ di loro saluteranno la troupe rossonera. Il primo sulla lista (a meno di clamorosi colpi di scena) sarà proprio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, attualmente infortunato, non rimarrà a Milano: per lui è prevista una nuova avventura altrove, o in Italia o magari nuovamente all’estero. L’obiettivo è anche quello di cedere Divock Origi. L’impatto del belga nel campionato di Serie A non è stato affatto dei migliori. Pesa, però, il pesante ingaggio dell’ex Liverpool che guadagna ben 3,5 milioni di euro.

Per sostituirli Maldini ha in mente un grande nome per rinforzare il reparto offensivo. Stiamo parlando di Marko Arnautovic, bomber della squadra rossoblù. In questa stagione non ha trovato facilmente la via della rete come in quella scorsa. Soprattutto per via di infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo. Anche se il suo contributo lo ha dato ugualmente: 8 reti in 16 partite. Togliendosi la soddisfazione anche di effettuare un assist ad un suo compagno di squadra.

Sul 34enne, però, c’è anche l’interesse forte della Roma di Mourinho (che lo conosce molto bene dopo averlo avuto all’Inter). Il Milan fa sul serio per l’austriaco ed è pronto a presentare una offerta molto importante. Oltre ad un “piccolo” conguaglio economico, in questa possibile trattativa può inserire due calciatore che non hanno avuto spazio con Pioli. Stiamo parlando di Matteo Gabbia e Yacine Adli.

I due calciatori potrebbero fare al caso di Thiago Motta (da valutare il suo futuro a fine stagione) ed avere lo spazio che vorrebbero. Per loro, però, si tratterebbe di una cessione in prestito con possibile opzione di riscatto in favore dei romagnoli. Questa è una delle idee della dirigenza rossonera che spinge forte per avere l’ex West Ham.