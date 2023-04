Napoli-Osimhen, colpo di scena prima della Salernitana

Il Napoli non attende altro se non che la vittoria dello Scudetto sia ufficiale. Nel frattempo, prima della Salernitana, è arrivato anche un colpo di scena che ha riguardato Victor Osimhen.

Il Napoli attende solamente che la vittoria dello Scudetto diventi cosa matematica e quindi ufficiale. Domani se la vedrà in casa con la Salernitana e potrebbe essere già il momento giusto per ottenere la grande conquista. Nel frattempo, poi, è arrivato anche un colpo di scena su Victor Osimhen.

Il Napoli scenderà domani, alle ore 15:00, in campo al Diego Armando Maradona per ospitare la Salernitana. Se si dovessero incastrare determinati risultati, potrebbe già festeggiare la conquista del tricolore.

Ma c’è un’altra notizia che fa gola ad Aurelio De Laurentiis e ai tifosi partenopei: il futuro di Victor Osimhen. Attualmente l’attaccante è in scadenza nel 2025 e percepisce, grazie anche al Decreto Crescita, 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ma il club, nonostante il grande interesse delle big europee, vorrebbe tenerlo con sé almeno un altro anno. Le ultime.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis non vuole privarsi di Osimhen: proposta in arrivo per il top? Le novità

Come riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport, quindi, la partenza di Victor Osimhen non è certa, o per lo meno non è scontata. “La conquista dello Scudetto – si legge – potrebbe cambiare gli scenari che fino a pochi mesi fa sembravano scontati. E di sicuro il presidente Aurelio De Laurentiis non avrà voglia di privarsi dei suoi pezzi migliori proprio dopo un’annata record. Tenere Victor Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione. Per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti, che in due anni di lavoro ha trasformato una potenziale stella in centravanti devastante”.

E poi le spiegazioni più nello specifico del quotidiano sportivo: “Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, il Napoli potrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i bonus. Un anno in più di contratto alla stessa cifra di base e poi premi più ‘pesanti’ per le prestazioni, per arrivare a un ulteriore milione di compenso”. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe lasciarlo partire e il Napoli ragiona sulle mosse da compiere.