San Siro ai piedi di Eleonora: che scollatura per la Incardona

Eleonora Incardona da applausi, la showgirl lascia senza parole con una visione in primo piano che come al solito colpisce nel segno

I grandi appuntamenti calcistici, ormai lo sappiamo, vedono tra le loro presenze immancabili non solamente i protagonisti in campo e in panchina, ma anche tutte quelle figure che ci raccontano gli eventi. E che magari uniscono alla loro professionalità, passione e competenza, anche quel tocco di fascino femminile che decisamente non guasta. Come avviene, ad esempio, nel caso di Eleonora Incardona.

La ragusana, classe 1991, sta diventando in questo senso ormai una presenza fissa. Grandissima appassionata di calcio, non manca mai ai big match più sentiti e suggestivi del nostro campionato. E anche in tv è un personaggio che risalta sempre di più.

Eleonora Incardona, la regina del calciomercato pronta a tornare in auge e a farci sognare

In particolare, Eleonora è in prima linea nel periodo del calciomercato, quando appare nelle trasmissioni di Sportitalia lasciando senza fiato per il suo fascino e la sua sensualità incontenibili.

Non sarà famosa e amata come l’ex cognata Diletta Leotta (era, qualche anno fa, la fidanzata del fratellastro di lei, Mirko Manola), questo no, ma anche Eleonora ha saputo ritagliarsi uno spazio speciale nel cuore dei fan. Su Instagram è davvero molto seguita, con i suoi oltre 800 mila followers. Tra gli scatti che maggiormente raccolgono le ovazioni del pubblico, quelli di quando Eleonora si presenta a San Siro, riuscendo a rubare la scena all’evento calcistico di riferimento.

Eleonora Incardona, in Inter-Juventus è lei la migliore in campo: non ci sono discussioni, visione esplosiva da capogiro

La stessa cosa è avvenuta, manco a dirlo, in occasione di Inter-Juventus. La semifinale di Coppa Italia, in questi giorni, ha visto i nerazzurri trionfare per 1-0 sui bianconeri e accedere in finale, al termine di una partita in cui gli sguardi dei social erano tutti per la Incardona.

Impossibile, del resto, rimanere indifferenti di fronte a una scollatura così esplosiva e travolgente. Un primo piano che rappresenta una felice abitudine per i suoi tanti ammiratori, che però non si stancherebbero mai di guardare le sue immagini in loop. C’è ancora da godersi tanti altri big match in campionato, da qui alla fine della stagione. Per non parlare del derby di Champions. E poi verrà l’estate. Eleonora è pronta e appare in grandissima forma, ai prossimi scatti per restare ancora senza fiato.