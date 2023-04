“Una fake news…”: Napoli-Osimhen, la notizia fa esultare i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per festeggiare il suo terzo storico scudetto. Continuano intanto gli spifferi di calciomercato.

La stagione del Napoli di Spalletti è stata a dir poco spaventosa. Gli azzurri, smentendo tifosi e addetti ai lavori, hanno ribaltato i pronostici e già domani hanno il primo match point per festeggiare il terzo storico titolo, un trionfo che manca da ben 33 anni. La città è in festa e ormai manca solo l’ufficialità per sancire il trionfo azzurro. Numeri impressionanti in ogni reparto con gli azzurri che hanno spiazzato e spazzato via tutti.

Il Napoli ha un buon vantaggio sulle rivali e domani può festeggiare. Serve una vittoria sulla Salernitana nell’atteso derby campano delle 3 e prima, all’ora di pranzo, l’Inter non deve perdere in casa contro la Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. Manca poco e o poi Victor Osimhen e compagni potranno festeggiare il tanto atteso titolo. Proprio Osimhen è stato uno dei protagonisti del trionfo azzurro.

Il centravanti nigeriano è definitivamente esploso e quest’anno ha ottenuto numeri importanti che lo stanno elevando come capocannoniere della Serie A. Il calciatore sta trascinando gli azzurri e sono molti i rumors riguardo il suo futuro. Le big d’Europa seguono il talentuoso calciatore, dal Psg allo United senza dimenticare il Bayern Monaco ed altre big di Premier. Per ora la testa di Osimhen è solo a Napoli e alla sua festa.

Napoli, la rivelazione dell’entourage su Osimhen

Il quotidiano spagnolo Mundo Depurtivo ha contattato lo staff dell’entourage di Osimhen e ha ricevuto una risposta abbastanza netta a riguardo: “Chi dice che ci sono accordi racconta solo Fake News, è ancora troppo presto per parlare di calciomercato”. Osimhen sta bene a Napoli e ha il contratto in scadenza nel 2025. A fine anno gli azzurri e il calciatore con il suo entourage valuteranno il da farsi, ma con la consapevolezza che tutti si trovano abbastanza bene.

Su Osimhen ci sono diverse big straniere, ma De Laurentiis non ci sente e valuta il giocatore oltre 120 milioni di euro. D’altro canto, recentemente, si è parlato anche della possibilità di rinnovare il contratto, una soluzione che non viene vista come utopia. Anzi, oramai tutt’altro.