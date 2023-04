Bloccati tre acquisti: arrivano solo se si va in Champions

Il mercato del club spagnolo è ‘bloccato’ da un’ormai difficile qualificazione alla Champions: i tre profili possono sbarcare in A

Ossessione Champions League. Anzi, potremmo chiamarla ‘Necessità Champions‘. Già perchè per alcuni club, e nel caso di quello spagnolo impegnato in una rincorsa al quarto posto che è si è fatta molto difficile, gli introiti derivanti dall’ingresso nell’Europa che conta diventano vitali per sviluppare le proprie strategie di mercato.

Succede quindi che tre giocatori svincolati, già certi di arrivare al 30 giugno senza aver rinnovato il loro contratto coi rispettivi club, non potrebbero essere acquistati dalla società biancoverde se questa non compie l’impresa di scalzare la Real Sociedad dal quarto posto in classifica. Per non parlare dell’ambizione del Villarreal, altra concorrente all’ultimo posto utile per un posto al sole. Certo, la pesante batosta maturata sabato sera al Camp Nou contro uno scatenato Barcellona – un rotondo 4-0 che non lascia spazio a repliche – è stato un duro colpo per la rincorsa del Betis Siviglia, la squadra andalus che rincorre la qualificazione Champions accusando al momento un distacco di ben 9 punti dalla quarta. E mancano solo dei giornate alla fine.

Tris di colpi, anzi no: si riaprono le piste per le big d’Italia

I prescelti per rinforzare non poco la già buona rosa della squadra di Siviglia sono Dani Ceballos, Hector Bellerin e Houssem Aouar. Liberi da vincoli rispettivamente con Real Madrid, Barcellona e Lione, i tre free agent avrebbero già trovato l’accordo con la dirigenza biancoverde per unirsi alla rosa a partire dal prossimo 1 luglio. Il problema, non di poco conto, è la situazione finanziaria del Betis.

Disastrosa e disastrata. Già a gennaio il club era stato ad un passo dal dover cedere un paio di calciatori per risanare da subito i conti. Proprio per evitare di trovarsi con le mani legate nella sessione estiva di scambi. Detto fatto. Il cassiere ha presentato il conto, e inizia a montare una qual certa amarezza per non riuscire a rendere reali degli affari che sarebbero conclusi.

In tutto questo Juventus, Milan, Inter e Roma tornano in corsa, a diverso titolo, per i tre calciatori. I bianconeri seguono da tempo Aouar, già nel mirino dei giallorossi. Dani Ceballos è da anni un pallino della dirigenza rossonera, mentra Bellerin è stato accostato spesso, negli ultimi anni, ai rivali nerazzurri.

Pur di ufficializzare i tre calciatori, le cui trattative sono state portate avanti con costanza e dedizione dalla dirigenza degli spagnoli, il Betis potrebbe trovarsi costretto a ripiegare sull’idea originaria: quella di vendere qualche big. A quel punto, pur essendo lontani dal chiudere il cerchio nella maniera ideale, gli andalusi tornerebbero favoriti nella corsa al trittico a ‘zero’.