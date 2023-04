Europa League, semifinali in chiaro: cosa succede con Roma e Juventus

Le italiane proseguono il loro percorso in Europa League: dove sarà possibile vedere le semifinali che vedranno protagoniste Roma e Juventus?

Quest’anno le squadre italiane stanno dando il meglio di loro in Europa. Sommando le competizioni continentali, il Belpaese è la nazione che ha più team in semifinale di coppe. Un dominio clamoroso che riempie d’orgoglio e riporta indietro nel tempo, agli anni d’oro.

Tuttavia, il successo degli équipe italiani richiede una ridefinizione degli accordi televisivi per la trasmissione dei match. Dunque, dove gli appassionati di calcio potranno seguire le semifinali di Europa League?

Europa League: dove saranno trasmesse le partite?

Le squadre italiane hanno conquistato 5 posti nelle semifinali delle varie competizioni della Uefa: difatti, due hanno strappato il pass per l’accesso alla fase successiva della Champions League, due anche in Europa League e una in Conference League.

Alle spalle del Belpaese, l’Inghilterra e la Spagna ferme a “solamente” due équipe per nazione. Una ragione di grande orgoglio per il paese di Dante, che ora sogna di agguantare almeno un trofeo. Il successo raggiunto richiede però una ridefinizione degli accordi per i diritti tv. Difatti, l‘Agcom impone che in caso di presenza di team italiani alle semifinali e in finale le sfide siano trasmesse in chiaro.

Per la visione della Champions League è già stato raggiunto un accordo: Amazon ha infatti annunciato di aver concesso a Sky la trasmissione in chiaro del derby della Madonnina. Milan-Inter, prevista il 10 maggio sarà visibile in chiaro su Amazon Prime e su TV8, mentre il ritorno del 16 maggio è un’esclusiva Mediaset.

Ora resta, dunque, da sciogliere solamente il nodo sulla trasmissione delle sfide di Europa League. Sky, di solito, concede la visione gratuita della partita del giovedì, tuttavia, le sfide, Juventus-Siviglia e Leverkusen-Roma e quelle di ritorno, andranno in scena l’11 maggio e 18 maggio. Per questa ragione, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Sky sarebbe orientata a concedere i diritti di trasmissione di almeno una delle gare a un’altra emittente, tra le più accreditate Rai oppure Mediaset.

La decisione finale dipenderà probabilmente dalle offerte presentate alla società americana. Al vaglio anche la possibilità di trasmettere le due partite come Diretta Gol, ma ciò priverebbe i tifosi della visione completa del match. Non è ancora chiaro come evolverà la situazione, quale sfida sarà concessa per la trasmissione gratuita, tuttavia, gli appassionati di calcio potranno certamente gustarsi partite di alto livello senza bisogno di abbonarsi a pay-tv.