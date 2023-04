Napoli, febbre scudetto: città sold out

La città freme, in attesa di poter mettere le mani sullo scudetto. Napoli verrà presa d’assalto oggi: tanti i turisti arrivati per la festa.

Può essere il giorno decisivo, per il Napoli. Quello più sognato e atteso dal club e dalla tifoseria. Oggi, infatti, può arrivare l’aritmetica conquista del terzo scudetto nella storia azzurra: per centrare l’obiettivo servirà, in primis, una sconfitta od un pareggio della Lazio seconda in classifica sul campo dell’Inter e, in seguito, un successo della formazione di Luciano Spalletti ai danni della Salernitana.

Il mister originario di Certaldo non vuole farsi scappare il match-point e manderà in campo la migliore formazione possibile. Davanti alla porta di Alex Meret ci sarà la consueta coppia formata da Amir Rrahmani e Kim Min-jae, con Giovanni Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera sul versante opposto. A centrocampo spazio ad André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski (in vantaggio rispetto ad Eljif Elmas).

Per quanto riguarda il reparto avanzato, l’unico ballottaggio in atto vede protagonisti Hirving Lozano e Giacomo Raspadori: al momento il messicano appare in pole position ma l’ex Sassuolo, reduce dal gol vittoria siglato alla Juventus) proverà ad insidiarlo e ad ottenere la maglia da titolare. Intoccabili Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia pronti a trascinare la propria squadra verso un obiettivo ritenuto impensabile in estate.

Napoli, città invasa dai turisti

Le partenze dei 4 senatori aveva fatto nascere diversi dubbi sull’effettiva competitività della rosa a disposizione di Spalletti. Preoccupazioni fugate nel giro di qualche settimana. Il Napoli, infatti, si è reso protagonista di una cavalcata eccezionale che ha stroncato le ambizioni di gloria delle rivali e consentito ai partenopei di arrivare ad un passo dal traguardo. La città, nel frattempo, ha iniziato a prepararsi per i festeggiamenti e nelle prossime ore verrà presa d’assalto dai turisti e dai simpatizzanti provenienti da altre regioni italiane.

Le strutture ricettive situate nel territorio, ad esempio, hanno ricevuto numerose richieste di prenotazioni facendo registrare il tutto esaurito. Tra le vie e le piazze, come riportato da ‘Le Cronache di Napoli’, ci saranno quindi “almeno 250 mila presenze”. La festa è imminente. Per farla scattare servirà un favore da parte dell’Inter ed un successo sulla Salernitana. Spalletti, incrocia le dita. Ormai, può essere davvero soltanto una questione di ore.