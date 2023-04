Napoli-Salernitana, oltre al danno arriva la beffa: tifosi infuriati

Il Napoli non riesce a battere la Salernitana, e adesso i tifosi azzurri devono subire anche le derisioni dei rivali granata dopo la partita.

Poteva essere una giornata storica per il Napoli, invece a suo modo lo sarà un poco per la Salernitana. I granata hanno infatti ottenuto il loro nono risultato utile consecutivo, ma soprattutto sono usciti imbattuti dal Maradona nel derby campano. E con questo pareggio raggiunto in extremis sono stati in grado di rinviare la festa scudetto dei rivali partenopei. Un dettaglio che aggiunge sicuramente gioia alla prestazione odierna della loro squadra.

Soprattutto se pensiamo alle polemiche degli scorsi giorni, dopo la vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus. Dal capoluogo campano erano arrivate pressioni per spostare la partita da sabato a domenica pomeriggio, in modo da giocare dopo Inter-Lazio. In questo modo, si sarebbe potuto fare subito la festa scudetto del Napoli, ma la proposta ha sollevato malumori e proteste dalla parte granata. Alla fine, la decisione è stata presa, e non ha soddisfatto la Salernitana.

Un prologo che ha aggiunto pepe e anche qualche tensione a un derby già di suo non proprio tranquillo. Tanto che già in precedenza si era stabilito di vietare la vendita di biglietti ai tifosi di Salerno, causando altri problemi tra le due fazioni. Problemi che poi si sono in parte visti in campo, con l’espulsione nel finale di Paulo Sousa per proteste, nei minuti finali. E alla fine tutto questo non poteva non trasmettersi anche ai tifosi sui social, visto il risultato.

Sfottò dei tifosi granata al Napoli: ecco cosa succede online

Il Napoli il suo lo stava facendo, dominando la partita dall’inizio e avendo trovato il vantaggio con Olivera. Ma all’84° è arrivata la beffa, con la rete dell’1-1 di Boulaye Dia, che con un tunnel a Osimhen è entrato in area e ha battuto Meret. Un risultato che fa rinviare almeno a giovedì la festa scudetto del Napoli, e che ha ovviamente sollevato le provocazioni dei tifosi salernitani.

Sui social network non sono mancate battute e ironie verso lo stop dei rivali in maglia azzurra, compresa una frase molto azzeccata, per quanto amara per i napoletani. “È stata la Mano di Dia” hanno commentato alcuni fan della Salernitana, con un ovvio riferimento alla celebre frase di Maradona. Una piccola gioia per i tifosi granata, che intravedono la salvezza anche quest’anno. Per il Napoli e il suo popolo, invece, una festa ben più grande è solamente rinviata.