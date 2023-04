Napoli, salti di gioia per i tifosi: sarà tutto in diretta

Una bella notizia per i tifosi del Napoli, soprattutto per quelli che non vivono in città: sarà tutto trasmesso in diretta

Il Napoli questo pomeriggio potrebbe vincere il terzo scudetto della sua storia. Per farlo, serve la mancata vittoria della Lazio in casa dell’Inter e la successiva vittoria dei partenopei contro la Salernitana allo stadio Maradona. Una situazione possibile, che ha già fatto impazzire i tifosi del Napoli in città: è solo questione di tempo, per un campionato dominato fin dalla prima giornata, con le avversarie non in grado di sostenere il cammino straordinario di Spalletti e i suoi.

Non tutti i tifosi del Napoli, tuttavia, sono riusciti ad arrivare in città. In tanti sono sparsi in giro per l’Italia e per il resto del mondo. E soprattutto per loro che Sky Sport ha riservato una bellissima sorpresa, con la festa scudetto ripresa dalle telecamere con vari studi in giro per la città per riprendere i festeggiamenti, con i collegamenti verso tifosi e addetti ai lavori che racconteranno il terzo scudetto.

Napoli, grande sorpresa per i tifosi: SKY e le dirette no-stop

Bella sorpresa da parte di Sky Sport, che ha allestito una sorta di studio: “La Terrazza SKY” per una diretta no-stop fino a notte inoltrata, con l’intervento di giornalisti e grandi ex calciatori e allenatori per raccontare lo scudetto del Napoli. In studio Roberta Noè, Gianluca Di Marzo e Marco Bucciantini. Una seconda postazione sarà sul Lungomare di Mergellina. La diretta si concluderà lunedì sera con la trasmissione condotta da Alessandro Bonan. Poi anche una trasmissione di Giorgio Porrà che dedicherà una puntata speciale de L’Uomo della Domenica: Napoli Capitale – Ricomincio da Tre.

Una splendida notizia per i tifosi partenopei, soprattutto per quelli che non possono scendere nelle varie piazze e vie della città di Napoli per festeggiare, qualora si vincesse il campionato dopo la Salernitana. E’ dal 2001 che non si interrompe il dominio di Juventus, Inter e Milan. L’ultima squadra a vincere lo scudetto fu la Roma nel 2001 con Fabio Capello in panchina. Per Luciano Spalletti sarà il primo della carriera.