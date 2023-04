Napoli, scoppia in lacrime prime della partita: le immagini hanno commosso tutti

Momento di grande commozione prima della partita tra Napoli e Salernitana. Ecco che è accaduto un episodio molto particolare che ha commosso tutti.

Una partita attesa da un popolo che sta per entrare nel vivo. Dopo la vittoria dell’Inter contro la Lazio, la squadra di Spalletti ha la possibilità di ipotecare finalmente lo Scudetto. Un successo importante sarebbe quello di oggi degli azzurri, che lancerebbe la città verso a vittoria di quel titolo sognato per ben 33 anni. La città è in festa. Già dalle prime ore del mattino si è respirato un clima emozione, entusiasmo, la gioia di stare insieme e condividere quella che è la festa di una città intera, di un popolo intero. C’è, ovviamente, anche grande commozione per quanto fatto in questa stagione.

Tutti si sono messi in gioco, tutti hanno dimostrato di essere in grado di portare a casa l’obiettivo. Spalletti ora ha da fare l’ultimo passo, quello decisivo. Vincere oggi contro la Salernitana rappresenterebbe l’ultimo passo, quello in grado di regalare la vittoria, il tricolore stampato sulle maglie il prossimo anno. Ecco perchè c’è anche un clima di grande commozione, soprattutto per chi questo Scudetto lo ha non soltanto sognato ma anche vissuto attraverso tutte le partite giocate in questi mesi.

Napoli, commozione per Daniele Bellini: lo speaker azzurro scoppia in lacrime

Lo Stadio Diego Armando Maradona è gremito in ogni ordine di posto. Una sensazione meravigliosa anche per quei giocatori che hanno trascinato la squadra fino alla festa, fino allo Scudetto. L’impianto è gremito in ogni ordine di posto, migliaia di tifosi azzurri hanno riempito non soltanto lo Stadio ma anche le strade della città, soprattutto quelle adiacenti all’impianto di Fuorigrotta.

Prima della partita, come di consueto, c’è stata la lettura delle formazioni. Daniele ‘Decibel’ Bellini, lo speaker ufficiale della ‘SSC Napoli’, ha come di consueto emozionato tutti con il suo stile e la grinta mentre chiamava uno ad uno i giocatori. Così anche ‘Dazn’, durante la diretta con Diletta Leotta e Christian Maggio, ha seguito da vicino questo momento. Subito dopo lo stesso Bellini si è avvicinato alle telecamere, scoppiando poco dopo in lacrime. Un gesto che ha ovviamente emozionato tutti.