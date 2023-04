Rivoluzione a centrocampo: la Juve piazza il due per uno

Grandi cambiamenti in vista nella mediana bianconera: due ‘parametri zero’ rivoluzionano il mercato della Juventus

La travagliata stagione della Vecchia Signora – ancora appesa alla rivisitazione della sentenza sulle plusvalenze, e in attesa di giudizio per gli altri filoni d’indagine – ancora non ha emesso alcun verdetto. La squadra è al momento in piena lotta per un posto in Champions, ed è in corsa per la conquista dell’Europa League, la cui vittoria garantirebbe comunque un posto nell’Europa che conta. Questo sempre a patto che l’UEFA non assuma decisioni unilaterali nei confronti del club bianconero.

In attesa di scoprire il destino che attende la società, la stessa sta già facendo delle importanti valutazioni di mercato. Sia sul fronte delle uscite, che su quello delle entrate. Uno dei reparti che sarà maggiormente impattato dalla rivoluzione, che comunque ci sarà, in casa Juve, è certamente il centrocampo. Il club sta facendo di tutto per addivenire ad un accordo con l’agguerrito entourage di Adrien Rabiot, rappresentato in realtà in modo esclusivo dalla mamma-agente Veronique, ma trovare la quadra non è affatto semplice. Allo stato attuale il calciatore francese, di gran lunga il miglior bianconero per rendimento quest’anno, dovrebbe lasciare il club. A costo zero. Una brutta botta per Ferrero e soci.

Doppio addio in casa Juve, ma c’è il colpo dalla Premier

Assieme al ‘Duca’ dovrebbe partire anche Manuel Locatelli, l’ex Sassuolo protagonista di una stagione altalenante, in cui non sempre ha garantito quella continuità di rendimento che gli si chiedeva.

L’ex Milan ha richieste dalla Premier, e potrebbe essere sacrificato per fare cassa, soprattutto se il club, magari per vicende extra-calcistiche, non dovesse partecipare alla prossima Champions. Proprio in Inghilterra però, la Juve potrebbe piazzare il colpo che può dare il via alla rivoluzione di centrocampo. Si tratta di un calciatore che da temp ha lasciato intendere di non rinnovare il suo contratto col club d’appartenenza. Che tra l’altro sta vivendo una stagine da incubo, col serio rischio di una clamorosa retrocessione in vista.

L’0biettivo numero uno per la mediana bianconera si chiama Youri Tielemans, il nazionale belga in forza al Leicester. Come detto, la pessima stagione delle Foxes, iniziata male e proseguita peggio, non ha certo agevolato gli argomenti del club per un rinnovo di contratto del giocatore. Che ha sostanzialmente ufficializzato da mesi il suo addio a zero. Già seguito in passato dal Milan, che lo aveva corteggiato quando le ambizioni della squadra allora allenata da Brendan Rodgers erano differenti, Tielemans è ora pronto a tuffarsi nell’avventura della Serie A. Questo però solo a patto che l’Arsenal, altra pretendente di vecchia data, non affondi il colpo nelle prossime settimane.