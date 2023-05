Blitz improvviso e maxi offerta: concorrenza bruciata per Frattesi

Stando agli ultimi rumors un club avrebbe manifestato un interesse concreto per Davide Frattesi, bruciando la concorrenza.

Tra i migliori talenti che si sono messi in mostra in questo campionato di Serie A, ormai giunto alle battute conclusive, c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista, scuolta Roma e Lazio, è diventato uno dei perni della formazione emiliana, collezionando 67 presenze e 10 reti in neroverde tra campionato e Coppa Italia.

In questa stagione i centri di Frattesi sono già sei, ma ciò che emerge è soprattutto la maturità del 23enne romano, che sembra davvero pronto per il salto di qualità. Al momento Frattesi pensa solo a finire bene il suo campionato con il Sassuolo con cui ha praticamente conquistato la salvezza (mancano solo 2 punti per l’artimetica). Tuttavia, le sirene per il centrocampista sono sempre più forti e in molti tra gli esperti di calciomercato sono convinti che la prossima estate arriveranno al Sassuolo offerte importanti per il giocatore.

In queste settimane si è parlato molto della possibile nuova destinazione di Frattesi. In Serie A sono molti i club che vorrebbero provare a prendere il 23enne per rafforzare il proprio centrocampo. Tra le principali pretendenti c’è la Roma, una destinazione molto gradita a Frattesi che è nato nella Capitale ed è cresciuto nelle giovanili della Roma dopo aver fatto la trafila in quelle della Lazio.

Dove va Frattesi? Bruciate Juve e Roma: arriva l’offerta

Ma non c’è solo la Roma sul giocatore: anche la Juventus segue da tempo Frattesi, individuato dalla dirigenza bianconera come l’elemento che manca alla Signora per un centrocampo davvero di qualità. Eppure, stando alle ultimissime indiscrezioni, sembra che per Frattesi stia spingendo molto anche un allenatore italiano che sta ricevendo molti elogi in Premier League.

Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che ha vissuto tre anni molto positivi alla guida del Sassuolo. In quelle stagioni Frattesi era in prestito in altre squadre, ma De Zerbi conosce bene il valore del giocatore e sa che potrebbe rappresentare un vero e proprio colpaccio per il suo Brighton.

Attualmente il Brighton è ottavo in Premier League ma ha delle gare da recuperare: le possibilità di qualificarsi per un posto in Europa League o in Conference League non sono affatto basse. Anche per questo motivo Frattesi potrebbe gradire la destinazione inglese. Il Brighton, secondo i rumors, sarebbe pronto a offrire circa 40 milioni per il 23enne romano.