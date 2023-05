Claudia Ruggeri, curve pericolose: il vestito la esalta

Claudia Ruggeri mette in evidenza per l’ennesima volta tutta la sua sensualità esplosiva: un vestito così è da capogiro

Per fascino verace e incontenibile, Claudia Ruggeri è senza dubbio una delle presenze più magnetiche e seducenti della tv, non c’è discussione. La showgirl romana è una presenza ormai abituale e graditissima del piccolo schermo e sui social per i tantissimi ammiratori.

La Miss più amata dagli italiani, ancora una volta, ha lasciato il segno con la sua presenza ad Avanti un Altro. Tra le bellezze che popolano la trasmissione di Canale 5, è quella più affascinante ed intrigante.

Claudia Ruggeri, un’altra stagione si è conclusa: Avanti un Altro va in vacanza

Un ruolo che ha ribadito anno dopo anno, nel popolare quiz show dell’emittente Mediaset. Un’altra freccia all’arco della conduzione brillante di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con un tocco di sensualità irresistibile.

L’ennesima stagione del programma è stato un successo, per il format come sempre molto divertente e coinvolgente del preserale, ma anche, come detto, per il contributo fondamentale delle bellezze del ‘Minimondo’, Claudia in testa. Una stagione che si è conclusa la scorsa settimana, con le varie protagoniste del programma che hanno già provveduto a salutare gli ammiratori sui social.

Una notizia che non tutti i fan accolgono con il sorriso, anzi con un po’ di tristezza. Ma niente paura, ci sarà la possibilità di godersi tutte le repliche. E ad ogni buon conto, gli scatti estivi delle bellezze della trasmissione ravviveranno Instagram nel corso dell’estate.

Claudia Ruggeri, l’arrivederci al suo pubblico è una visione incontenibile: silhouette strabordante

Anche Claudia, che si avvia a compiere 40 anni ed è più in forma che mai, sicuramente non farà mancare ai suoi fan immagini mozzafiato in costume, come ci ha già anticipato in queste settimane. Intanto, ecco come si è congedata dal pubblico di Canale 5.

Nel post di saluto e di ringraziamento per il sostegno e l’incoraggiamento costante ai suoi ammiratori e ai suoi telespettatori, si esibisce in un lungo abito che ne incornicia alla perfezione la figura statuaria. Con i dettagli di curve come sempre incontenibili e abbaglianti. Fianchi sinuosi e scollatura clamorosa, sguardo magnetico e che non ammette repliche. Ancora una volta, Claudia non si smentisce mai e chiarisce per l’ennesima volta perché lei è la Miss, con la M maiuscola.