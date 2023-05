“Contro tutti…”: Napoli, lo sfogo social è inaudito. Tifosi infuriati

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sprecato il primo match point per festeggiare lo scudetto nel match contro la Salernitana.

Nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A tra Napoli e Salernitana ha avuto un finale abbastanza sorprendente. Il club partenopeo infatti non ha festeggiato il terzo storico scudetto, nonostante un clima incredibile e una città già in festa in attesa dell’ufficialità. Prima del match la rimonta dell’Inter contro la Lazio aveva lasciato grosse speranze e nella sfida del Maradona sono stati gli azzurri a passare in vantaggio.

Dopo una lunga difesa la Salernitana si era dovuta arrendere alla rete di Maxi Olivera, bravo di testa su un corner di Raspadori. Il club allenato da Paulo Sousa non ha mai mollato ed ha trovato il pari grazie ad un gol di Dia nel finale. Un 1 a 1 che lascia grosso rammarico in casa partenopea, ‘costretto’ a rinviare l’appuntamento con il titolo.

Il Napoli potrà festeggiare nella giornata di giovedi in trasferta contro l’Udinese, anche se la vittoria potrebbe arrivare anche prima, in caso di eventuale stop della Lazio contro il Sassuolo. Grande festa a Salerno con i calciatori che sono stati accolti da una folla trionfante, felice per aver rimandato la vittoria degli acerrimi rivali. Una piccola soddisfazione accolta con grande felicità.

Napoli-Salernitana, Kastanos sfida sui social

All’interno del club campano c’era molto fastidio per la scelta di rinviare il match di un giorno, soprattutto in vista dei prossimi impegni per la salvezza. Il centrocampista della Salernitana e di scuola Juve Grigoris Kastanos, autore dell’assist per il gol di Dia, ha esultato sui social con un post abbastanza polemico. Ecco le sue parole: “Contro tutto e tutti. Per noi e per Salerno, questa sarà un’impresa da ricordare”.

Nono risultato utile consecutivo per la Salernitana che conferma cosi il suo momento di forma straordinario. La Salernitana è sempre più vicina alla salvezza e intanto festeggia per un risultato che resterà, nonostante tutto, a suo modo storico. Napoli-Salernitana non è una sfida come le altre e Kastanos, insieme ai suoi tifosi, ha voluto rimarcarlo mediante i social.