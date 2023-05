De Ketelaere, il Milan ha deciso: non c’è scampo, tifosi spiazzati

Il Milan avrebbe già preso la sua decisione su Charlese De Ketelaere, i tifosi sono spiazzati da quanto scelto di fare.

Troppo poco. Non riesce proprio a farsi valere l’acquisto che in rossonero credevano potesse cambiare le carte in tavola in Serie A e che, invece, rischia di farsi bollare come vero e proprio ‘bidone’. A lui, Charles De Ketelaere, i critici potranno anche dare un altro anno per farlo ambientare in Italia e poi giudicarlo, ma lo spazio in realtà, il suo tecnico glielo sta già dando.

A Roma, il Milan ha rischiato di perdere e, con quel risultato, di ritrovarsi fuori dai primi quattro posti, salvo un pari sul finale. Ma al 72′ Stefano Pioli aveva dato fiducia proprio al belga, che però anche stavolta è stato assolutamente impalpabile. Con quella dell’Olimpico, il classe 2001 è arrivato a quota 28 presenze, senza mai segnare una rete. Per ora, De Ketelaere è riuscito a fornire soltanto un assist, rendendo infelici anche i fantallenatori.

De Ketelaere, colpo di scena: il Milan ha deciso

Con la differenza però, che questi non hanno speso soldi reali per averlo, mentre il Milan ha puntato su di lui prelevandolo per ben 32 milioni dal Bruges. Il Milan, dal canto suo, non può permettersi altri passi falsi in campionato e neppure di sbagliare il doppio confronto in Champions contro l’Inter. Anche perché, neanche a dirlo, il belga è a digiuno anche in Europa, nonostante giochi in un ruolo offensivo. Un problema che ora i rossoneri sanno dover risolvere.

Intanto, dal punto di vista tecnico, almeno per ora, il ragazzo di piede mancino non ha tante preoccupazioni. Quando gioca con il trequartista, Pioli ovviamente gli preferisce Brahim Diaz o, in alternativa, come capitato in queste ultime settimane, Bennacer. Per il prossimo anno, però, la società dovrà fare delle importanti valutazioni. Lo spagnolo è di proprietà del Real Madrid e, stando a quanto riferito da più fonti, la volontà dei Blancos è di riportarlo a casa. Su De Ketelaere, invece, la società sembra avere le idee già molto chiare.

Maldini, Massara e Pioli credono nelle sue qualità e per questo motivo gli daranno un’altra chance, proprio come fatto in passato con elementi come Tonali e Leao. L’investimento della scorsa estate è stato importante, gli anni di contratto pure: la società rossonera ha sempre dato tempo a tutti e lo farà anche con l’ex Bruges, con la speranza che questo tempo verrà ripagato.