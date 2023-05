Inter, doppio piano B: matrimonio difficile

Matrimonio difficile per un’Inter in piena corsa per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League: doppio piano B

In rimonta l‘Inter ha sconfitto per 3-1 la Lazio nel lunch match della 32esima giornata di Serie A. Complice il pareggio, all’Olimpico, tra la Roma e il Milan, i nerazzurri hanno agguantato i giallorossi e i cugini rossoneri al quarto posto in classifica a quota 57 punti.

Con l’Atalanta, che ha sbancato per 2-1 l’Olimpico-Grande Torino, a due lunghezze di distanza dal trio giallo-rosso-nero, si infiamma la lotta per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. In frenata, infatti, anche la Juventus, che non è andata al di là del pari in casa del Bologna, e la Lazio, seconda in classifica, ko a “San Siro” contro l’Inter, che vedono ridursi il loro margine sul terzetto giallo-rosso-nero rispettivamente a 4 e a 3 punti.

Nulla è deciso in zona Champions, tutto è ancora possibile, eppure dalle parti di Viale della Liberazione prende già forma l’Inter del futuro.

Inter, matrimonio difficile con Thuram

Con un doppio assist, a Lautaro Martinez e Robin Gosens, nel trionfo nerazzurro contro i biancocelesti il gigante belga Romelu Lukaku ha dimostrato di essersi finalmente gettato alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per tutta la prima parte di stagione. Lukaku, come è noto, è in prestito ai nerazzurri dal Chelsea che, alla luce delle ultime convincenti prestazioni del belga, potrebbe decidere di riportarlo a Stamford Bridge.

Motivo per il quale la dirigenza nerazzurra, per non farsi trovare impreparata in caso di addio di “Big Rom”, sta scandagliando il mercato alla ricerca del valido sostituto del belga. Tanti i nomi accostati alla “Beneamata” tra cui quello di Marcus Thuram. In passato c’è stato un contatto, poi l’attaccante del Borussia Mönchengladbach s’infortunò e l’Inter virò su Correa. Nel calcio, però, le cose cambiano molto in fretta tant’è vero che ora il figlio d’arte per l’Inter (suo padre è Lilian, ex della Juventus e del Parma, campione del mondo con la Francia nel 1998) rappresenta l’opzione B rispetto alla prima scelta Roberto Firmino in quanto quest’ultimo è più prima punta.

Ne è convinto il giornalista Fabrizio Biasin che, intervenuto a TV PLAY, ha poi precisato che anche per Thuram, cui i nerazzurri a suo tempo hanno presentato un’offerta, l’Inter è l’opzione B. Infatti, il classe ’97, in uscita dal Borussia Mönchengladbach visto che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno, ha messo le carte in tavola: pur non disprezzando l’offerta dei nerazzurri, dirà di sì all’Inter solo in caso di mancato interessamento da parte di un club di un campionato più importante. Insomma, il matrimonio tra la “Beneamata” e il figlio d’arte “non s’ha da fare“.