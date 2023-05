Napoli-Salernitana, cos’è mancato agli azzurri: parla Spalletti

Parla Luciano Spalletti in mixed zone dopo il pareggio tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona: cos’è mancato agli azzurri

Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro la Salernitana mancando il primo match point per vincere aritmeticamente lo scudetto. Una partita molto particolare per gli azzurri, che hanno giocato contro una delle squadre più in forma del campionato in un clima rovente. E’ mancata un po’ di lucidità al Napoli, col pallone che pesava parecchi come affermato anche da Luciano Spalletti nel post-partita. Una festa soltanto rimandata di qualche giorno, visto che manca soltanto un punto.

Un punto che potrebbe arrivare giovedì nella trasferta di Udine alla Dacia Arena, oppure addirittura mercoledì con la mancata vittoria della Lazio all’Olimpico col Sassuolo. Due scenari che la Prefettura sta valutando per ovviare a eventuali problemi di ordine pubblico. Sta di fatto che manca l’ultimo passo al Napoli per vincere aritmeticamente il campionato, che è sempre quello più complicato.

Napoli, parla Spalletti dopo la partita

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio contro la Salernitana: “Prima faccio l’ultimo passo, meglio è. E’ il più difficoltoso, il pallone è più pesante. In alcune scelte non siamo liberi come qualche settimana fa, c’è un po’ di tensione nella squadra. Sul gol di Dia siamo stati un po’ ingenui, poteva coprire con più cattiveria. Sarà un attesa di godimento e piacere, pensiamo solo al prossimo match point”. Parole chiare, che dimostrano la fermezza del tecnico di voler arrivare all’aritmetica il prima possibile per chiudere ogni tipo di discorso.

E’ possibile che la partita contro l’Udinese venga anticipata alle 18:30 di giovedì, per gestire al meglio l’ordine pubblico sia a Udine, sia a Napoli. Domani c’è un incontro in Prefettura per valutare ogni tipo di possibilità, tra cui una estesa zona pedonale al centro storico di Napoli, ma anche un possibile maxi schermo in Piazza del Plebiscito o allo stadio Maradona. Un pareggio che comunque non ha fermato i napoletani che hanno continuato a festeggiare dopo la partita.