No secco dell’Inter, salta subito l’affare

L’Inter, oltre alle fatiche in serie A e in Champions, deve guardarsi da quello che accade nel mercato. Le insidie per Marotta e Ausilio non finiscono mai.

Dopo il successo di domenica sulla Lazio, i nerazzurri hanno ripreso in mano la corsa per il quarto posto. Simone Inzaghi ha restituito il 3-1 dell’andata al suo erede sulla panchina biancoceleste, Maurizio Sarri. Ora i punti sono 57, come Milan e Roma. Secondo posto, proprio ad agio di Immobile&Co, a sole quattro lunghezze.

Ovviamente, il tecnico piacentino, dopo aver vinto Coppa Italia 2022, Supercoppa Italiana 2022, raggiunto la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ora ha in mente soprattutto la doppia semifinale di Champions contro il Milan. L’Inter ha bisogno dei soldi della prima coppa europea perché deve poter resistere alle tentazioni del mercato. Una è in arrivo dalla Premier.

Inter: il Chelsea preme su un big

L’Inter nella prossima sessione di mercato, quale priorità avrà quella di rifare la difesa. Milan Skriniar, stagione finita, andrà a zero al PSG, Stefan de Vrij dovrebbe rinnovare mentre Alessandro Bastoni discute il rinnovo del contratto che scadrà nel 2024. Sugli esterni, per fare cassa il ds Piero Ausilio potrebbe cedere Denzel Dumfries, soldi che i nerazzurri potrebbero investire su Manuel Lazzari, il quinto che con Maurizio Sarri è stato retrocesso a riserva di lusso.

Tra le poche certezze della stagione, dopo un inizio segnato da qualche infortunio e vari rumors sulla sua applicazione fuori dal campo, André Onana, il portiere arrivato a parametro zero dall’Ajax la scorsa estate. Per il camerunense solo 23 gettoni in serie A, 3 in Coppa Italia, 1 nella Supercoppa e 10 in Champions. Proprio in Europa l’estremo difensore formatosi nel Barcellona ha dato il meglio. E il Chelsea ha centrato il mirino.

Il Chelsea su Onana, l’Inter chiude la porta

Le prestazioni di Onana non sono passate inosservate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Tedd Boehly ha avanzato un’offerta importante per l’ex lanciere. I londinesi, oltre al cash, avrebbero messo nel piatto un portiere in rosa, rivelatosi un flop di mercato.

Il Chelsea tra i pali puntava forte su Kepa Arrizabalaga, pagato nel 2018 ben 80 milioni all’Athletic Bilbao. Abramovich saldò la clausola rescissoria del portiere, ma lo spagnolo – contratto da 9 milioni di euro netti l’anno fno al 2025 – è diventato solo una riserva a cinque stelle. L’Inter ha detto no a questa proposta, sia per ragioni tecniche, sia soprattutto perché Kepa non rinuncerebbe mai ad uno stipendio che i nerazzurri non potrebbero permettersi.

L’Inter, comunque, è alla ricerca di un estremo difensore di livello. Con o senza Onana, il primo nome sulla lista resta quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli. L’estremo difensore è stato pagato dai toscani circa 9 milioni. La sua valutazione attuale dovrebbe essere inferiore ai 18-20 milioni.