Pochettino fa spesa in Serie A: tris di colpi da 102 milioni

Mauricio Pochettino diventerà il nuovo allenatore del Chelsea: è pronto a saccheggiare la Serie A con un tris di colpi

Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e Paris Saint-Germain, dopo un periodo di stop è pronto ad intraprendere una nuova avventura a breve.

Il tecnico argentino è pronto a ripartire dal Chelsea dopo la fine dell’avventura sulla panchina del Paris Saint Germain avvenuta nell’estate nel 2022. Il tecnico classe 1972, infatti, ha raggiunto un accordo con il club londinese per la prossima stagione, tanto che sta già studiano i possibili nuovi acquisti per il prossimo calciomercato estivo. A tal proposito, tre calciatori richiesti da Pochettino militano nel nostro campionato. Inter e Roma ora iniziano a tremare davvero.

Il Chelsea all’assalto della Serie A: Inter e Roma tremano

Il Chelsea è stato protagonista del mercato di gennaio con una serie di clamorosi investimenti. Nessuno di questi però ha portato i risultati sperati, tanto che i Blues sono a metà classifica in Premier League e rischiano seriamente di rimanere fuori dall’Europa per il prossimo anno.

Nonostante questo però Pochettino ha deciso di accettare la sfida e provare a far risogere il club londinese. Per farlo al meglio, però, l’allenatore ha già delinato il piano di investimenti per rinforzare la squadra. E alcuni di questi potrebbero arrivare dalla Serie A.

Per quanto riguarda la porta, visto il futuro incerto di Kepa, la dirigenza dei blues sta valutando l’acquisto di Onana, che l’Inter valuta circa 40 milioni di euro. Pochettino apprezza e non poco il portiere nerazzurro, ed avrebbe dato il proprio avallo all’operazione. I 40 milioni sono una cifra importante, ma decisamente alla portata del club londinese. Un altro calciatore dei nerazzurri che pare finito nel mirino dei blues è Alessandro Bastoni, che è alle prese con il rinnovo contrattuale. In caso non si arrivasse ad un accordo, l’Inter può prendere in considerazione l’idea di cederlo in caso di offerte importanti, con il Chelsea pronto a farsi trovare pronto.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, uno dei grandi obiettivi dei blues è Paulo Dybala, che sta disputando una stagione strepitosa con la maglia giallorossa. Ad ingolosire i blues è anche la clausola da 12 milioni presente nel contratto dell’argentino, valida solo per l’estero. La nota negativa per il Chelsea, però, è la mancata partecipazione alla prossima Champions League, che può portare Paulo Dybala a non prendere in considerazione l’offerta proveniente da Londra. Si tratterebbe di tre acquisti importanti per il nuovo Chelsea targato Pochettino, che pare intenzionato a fare la spesa nel nostro campionato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con i blues pronti a fare sul serio per tre top player del nostro campionato. Roma e Inter ora tremano davvero.