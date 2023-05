Premier pigliatutto: è addio definitivo alla Serie A

Uno dei grandi obiettivi delle big di Serie A, in scadenza di contratto, resta in Inghilterra: è piombato il top club

Ci sono obiettivi di mercato che vengono rincorsi per anni, anche quando il valore di mercato non consente troppi voli pindarici. Succede poi, talvolta, che finalmente il calciatore in oggetto, magari non all’apice della sua carriera ma comunque validissimo, si libera a parametro zero. Ma proprio quando il sogno sembra materializzarsi, ecco un nuovo ostacolo. Una nuova concorrente. Un imprevisto rilancio, sotto forma di ingaggio promesso al giocatore, che complica i piani. E che fa tornare tutto sul piano dell’impossibile, della rinuncia, del sogno svanito. Ancora una volta.

Le ultime sessioni di mercato hanno visto la netta dicotomia tra le trattative iper milionarie portate avanti dai club di Premier League, e gli affari in ballo delle altre squadre europee. Con le rilevanti eccezioni di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e PSG, la stragrande maggioranza delle società non inglesi non può competere con la potenza economica delle sterline d’Oltremanica. È così per gli acquisti in cui è necessario sborsare milioni per il cartellino, ma è così, spesso, anche quando si tratta di battagliare per chi offre di più a livello di stipendio. Per i tanto appetiti ‘parametri zero’, insomma. Ecco, anche nel caso in oggetto, le società del campionato più ricco del mondo l’avrebbero spuntata.

Kante resta a Londra, Juve a bocca asciutta

Nel mirino prima dell’Inter, dall’epoca di Antonio Conte, e poi della Juve, N’Golo Kanté è destinato a restare un miraggio per la nostra Serie A. Arrivato a scadenza col Chelsea, che ha già deciso di non rinnovargli l’accordo, il francese sembrava finalmente poter approdare nel nostro campionato. I sondaggi, abbondantemente avviati negli anni, parevano finalmente aver portato a qualcosa di concreto. Il motorino di centrocamp già Campione del mondo con la sua Francia a Russia 2018 non aveva pregiudizialmente detto ‘no’ all’Italia. Dopo tanti anni in Inghilterra, del resto, una nuova sfida era forse quello che ci voleva.

Peccato che, dopo qualche timido abboccamento da parte di club britannici non esattamente di prima fascia, negli ultimi giorni sul transalpino si è fatto avanti l’Arsenal. Che, alla stregua di quanto fatto con Jorginho, anh’egli ex Blues, è intenzionato a fare la spesa a casa della rivale cittadina. La prospettiva di restare a Londra in un club giovane ed ambizioso, già capace di lottare per il titolo nella stagione in corso, alletta non poco il pupillo di Claudio Ranieri. Anche stavolta la Juve deve inchinarsi: il sogno Kanté resterà nel cassetto dei desideri mai realizzati.