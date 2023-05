Problema Leao, Maldini ha 30 milioni di soluzioni

Il Direttore dell’area tecnica dei rossoneri è sempre alle prese col dilemma Leao: la soluzione può arrivare dalla Premier League

Da qualunque parte la si veda, il nodo resta. Se le scadenti prestazioni di Rafael Leao dalla ripresa del campionato, il 4 gennaio 2023, fino alla scintillante doppietta del ‘Maradona‘ nello 0-4 del 2 aprile, avevano fatto sorgere dei dubbi sull’opportunità di rinnovare il contratto del portoghese a delle cifre quasi insostenibili per il club, il ritrovato stato di forma dell’ex Lille, decisivo anche per la qualificazione dei rossoneri alle semifinali di Champions, ha risvegliato l’interesse delle big d’Europa. Che sono pronte a tornare all’assalto.

Non è ancora pronto invece Paolo Maldini, lontano dal trovare una soluzione al dilemma degli ultimi mesi: vendere Leao ora, incassando almeno 100 milioni di euro, o attendere per strappare condizioni migliori per il rinnovo, rischiando di perdere il calciatore a zero a giugno 2024? Paradossalmente se arrivasse un’offerta davvero scandalosa, forse il Milan, sebbene a malincuore, si priverebbe del suo campione. Ma il tempo scorre inesorabile, la deadline della scadenza si avvicina sempre di più. E il prezzo, anche se di poco, scende. L’abile dirigente meneghino è al lavoro per attuare il Piano B. Quello che prevede l’acquisto del sostituto del lusitano qualora quest’ultimo dicesse ‘addio’ nel prossimo calciomercato estivo.

Colpo dalla Premier: affare da 30 milioni

Incredibile a dirsi, considerando i lauti stipendi che le società britanniche sono solite elargire ai giocatori militanti nel campionato inglese, il bacino di riferimento per il colpo rossonero è la Premier League. Competizione in cui milita una squadra che rappresenta una delle soprese più gradite dell’anno.

Parliamo del Newcastle di Bin Salman, che ha bruciato le tappe nel processo di costruzione di un club che dovrebbe, nelle intenzioni dello sceicco, dominare la scena in Inghilterra e in Europa nei prossimi anni. A meno di crolli clamorosi nelle ultime giornate, il club disputerà la Champions League l’anno prossimo. La dirigenza, intenzionata ad avviare uno scoppiettante mercato estivo, ha già deciso di fare a meno di un profilo evidentemente non ritenuto adatto al salto di qualità che ci si aspetta l’anno venturo. L’esubero di lusso può fare al caso del Milan e delle sue esigenze d’attacco.

Stiamo parlando di Allan Saint-Maximin, l’estroso esterno francese attualmente fermo ai box per infortunio. Già corteggiato dal Diavolo nella scorsa sessione di scambi, il velocissimo calciatore è rientrato prepotentemente in orbita rossonera. I Magpies, che avevano resistito alle avancès milaniste mesi orsono, sono ora disposti a cedere il transalpino per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Dopo aver ‘scippato’ il Milan nell’affare Botman – l’olandese era praticamente quasi a Milanello – il Newcastle potrebbe ripagare Maldini dello sgarbo privilegiando il club italiano nella corsa a Saint-Maximin.