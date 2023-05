Retroscena esplosivo: Canalis-Corvaglia, perché hanno litigato

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono più amiche. Il motivo? Una delle due ha avuto un comportamento sleale.

Se si ripercorre la storia di Striscia la Notizia e delle sue veline si fa fatica a scegliere quale siano state le migliori. Tuttavia, fra le più amate e di maggior successo ci sono sicuramente Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Entrambe del Sud e amiche per la pelle, almeno fino a qualche anno fa, prima del litigio. Tutte e due ora si godono la loro seconda giovinezza da reginette dei social, senza disdegnare l’apparizione televisiva, ma ciò che ha suscitato scalpore nell’ultimo periodo è stato il motivo della lite.

Proprio di recente alcuni retroscena circa la rottura Canalis-Corvaglia sono venuti alla luce. La stessa Maddalena, pochi giorni fa, era tornata sull’argomento durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La showgirl, tuttavia, ha preferito tenere la questione in sospeso.

Lite Canalis-Corvaglia, svelati i motivi della rottura

Ora, però, la verità sta per venire a galla. Precedentemente si pensava che la lite fosse da attribuire ad alcune questioni di affari. Le due, infatti, avrebbero avuto delle frizioni dopo l’apertura di una palestra a Los Angeles, città che la Canalis frequenta spesso. Ma pare non essere quello il vero motivo.

Piuttosto, i motivi della lite sarebbero di natura sentimentale. Più precisamente amorosa. Secondo quanto fatto emergere dagli esperti del genere in seguito all’intervista della Corvaglia, di mezzo ci sarebbe l’ex marito di una delle due storiche veline Mediaset.

Il marito, o per meglio dire ex marito, risponde al nome di Stef Burns. Chitarrista noto per le collaborazioni con Vasco Rossi e per essere stato compagno, per sei anni, proprio della Corvaglia. Stando alla ricostruzione della vicenda, la Canalis avrebbe avuto un flirt con il musicista. Cosa che ancora oggi la sua collega non è riuscita a mandare giù.

La relazione clandestina sarebbe addirittura durata mesi ma ad oggi nessuna delle due ha fatto chiarezza. L’unico ad aver accennato qualcosa, ammettendo la liason, è stato proprio il chitarrista. Insomma, a distanza di anni non sembra esserci aria di perdono.

I fan sperano ancora nella pace

Al momento il rapporto tra le due ex veline è ancora ai minimi storici. La stessa Corvaglia ha ammesso di aver vissuto particolarmente male la separazione e sembra che ancora oggi non sia riusciti a riprendersi del tutto. Oltre al dolore di un amore finito, ha dovuto fare i conti anche con il tradimento dell’amica.

Chissà se un giorno saranno entrambe ospiti di qualche trasmissione televisiva, magari a loro insaputa. Un bel confronto diretto potrebbe essere l’ideale per riappacificarsi. Ma forse la ferita è ancora troppo fresca e ci vorrà ancora un po’ di tempo. I fan ne sarebbero felici